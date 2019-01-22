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LİMANLAR VE GEMİ GÜVENLİĞİ

UBP Milletvekili Menteş Gündüz, “Limanlar ve Gemi Güvenliği” konusunda yaptığı konuşmada, konuşmalara cevap verecek yetkililerin salonda bulunmamasını eleştirdi.

Giriş Tarihi: 22 Ocak 2019 Salı 19:13
LİMANLAR VE GEMİ GÜVENLİĞİ

Denizcilik kurallarının izolasyon altında dahi uluslararası kurallara uygun yapıldığını söyleyen Gündüz, ülkeye giren mülteci ve uyuşturucu maddelerinin kimlere kaynak sağladığını sordu.

Kıyı emniyet şeridi konusunun tüm ülkeler için çok önemli olduğuna işaret eden Gündüz, kıyı emniyetinin kıta sahanlığının korunması zorunluluğundan da önem kazandığını ve limanlardaki personel eksikliğinin denetlemeler açısından yarattığı sakıncaları anlattı.

Gündüz, limanlarda personel eksikliğinin neden olduğu sorunlara örnekler vererek, ülkeyi, girenin ve çıkanın denetlenebileceği bir yere çevirmenin zamanının geldiğini söyledi.

Ada ülkesinde limanların çalışmamasının ülkeye hiçbir şey girmemesi anlamına geldiğini ve bunun uzun vadede kaosa sebep olabileceğini dile getiren Gündüz, ülkelerinin güvenliğinin her zaman toplum tarafından çok merak edildiğini ve kendisinin de bu tür sorunları dile getirmekle yükümlü olduğunu belirtti.

 

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