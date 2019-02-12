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LİMASOL DİRENİŞİ VE ŞEHİTLERİ ANILACAK

Kıbrıslı Türklerin varoluş mücadelesi sırasında Limasol’da Rumlara karşı gerçekleştirdiği direnişi ile bu direnişte şehit düşenler, yarın Girne’de düzenlenecek törenle anılacak.

Giriş Tarihi: 12 Şubat 2019 Salı 10:31
LİMASOL DİRENİŞİ VE ŞEHİTLERİ ANILACAK

Girne Kaymakamlığı’ndan yapılan açıklamaya göre, tören saat 10.00’da Limasol-Girne Şehitleri ve Özgürlük Anıtı önünde yer alacak.

Törende, protokol sırasına göre anıta çelenkler konulacak, saygı duruşu ve  saygı atışı yapılacak, İstiklal Marşı eşliğinde bayraklar göndere çekilecek, şiirler okunacak, günün anlam ve önemini belirten konuşma yapılacak. Konuşmayı Kıbrıs TMT Mücahitler Derneği Girne Şubesi Başkanı Erbil Aydınova gerçekleştirecek.

Törenin ardından saat 11.00’de Girne Nurettin Ersin Paşa Camii’nde Mevlid’i Şerif okutulacak.

 

 

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