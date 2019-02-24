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LİONEL MESSİ, SEVİLLA'YI DAĞITTI

La Liga'nın 25. haftasında lider Barcelona, iki kez geriye düştüğü maçta Sevilla'yı 4-2 mağlup etti. Katalan ekibinde hat-trick yapan Lionel Messi yıldızlaştı.

Giriş Tarihi: 24 Şubat 2019 Pazar 11:06
LİONEL MESSİ, SEVİLLA'YI DAĞITTI

La Liga'nın 25. haftasında lider Barcelona, Sevilla'ya konuk oldu.

Ev sahibinin iki kez öne geçtiği maçta Katalan ekibi, 4-2 kazanarak galibiyete ulaştı.

Sevilla'nın gollerini 22'de Jesus Navas, 42'de ise Gabriel Mercado kaydederken Barça'nın gollerini 26, 67 ve 85. dakikalarda fileleri bularak hat-trick yapan Lionel Messi ile son anlarda sahneye çıkan Luis Suarez attı.

Kariyerindeki 51. hat-trick'e imza atan Lionel Messi, Sevilla'ya ligde 28. golünü kaydederek La Liga'da bir takıma en çok gol atan oyuncu oldu.

Messi, Sevilla'ya tüm kulvarlarda ise 37. maçında 36. golünü kaydetti.

 

 

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