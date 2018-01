Loret Sadiku dha konuştu

Giriş Tarihi: 8 Ocak 2018 Pazartesi 19:28

Loret Sadiku çarpıcı açıklamalarda bulundu

Kasımpaşa’nın Kosovalı oyuncusu Lorient Sadiku takımın Antalya’da gerçekleştirdiği devre arası hazırlık kampında Doğan Haber Ajansı’na (DHA) özel açıklamalarda bulundu. Doğduğu yıllarda Kosova’daki yaşam şartlarının oldukça güç olduğunu ifade eden yıldız oyuncu, “Kosova çok güvenli olmadığı için oradan ayrılmak zorunda kaldık. Çünkü böyle bir durum olmasa kimse ülkesinden farklı bir yerde yaşamak istemez” dedi.

Futbola erken yaşlarda başladığını ve adapte olmakta zorluk çekmediğini söyleyen 26 yaşındaki futbolcu, “Benim açımdan çok zor da değildi. Okulda top oynamaya başladım en başta. Daha sonra 10-11 yaşıma geldiğimde arkadaşlarıma birlikte İsveç’te bir kulüpte oynamaya başladım. Onun için İsveç’te devam ettiğim için futbola başlangıç açısından benim için zorlu bir süreç olmadı. 1989 yılında kız kardeşim Kosova’da doğdu. Daha sonrasında tekrardan İsveç’e geçtik. 1990’da ise erkek kardeşim İsveç’te doğduktan sonra tekrardan Kosova’ya döndük. O sırada da savaş vardı Kosova’da ve ben de o yıl doğdum. Biz oradayken çok güvenli bir yer değildi. Daha sonrasında tekrardan İsveç’e döndük. Çok fazla hatırlamıyorum ama Kosova çok güvenli olmadığı için oradan ayrılmak zorunda kaldık. Çünkü böyle bir durum olmasa kimse ülkesinden farklı bir yerde yaşamak istemez” şeklinde konuştu.

Mersin İdmanyurdu’nda forma giymeye başladığında ilk defa İsveç dışına çıktığını ifade eden Sadiku, “Türkiye’ye geldiğimde ilk kez İsveç dışına çıkmıştım. İlk kez ailemden uzak olmuştum. En başta bunu söylemek istiyorum. Bu beni büyüten bir şey oldu. Ailemden uzak olmak, başka bir ülkede futbol oynamak beni insan olarak da daha olgun bir hale getirdi. Çünkü; bu durumda olduğunu zaman daha fazla sorumluluk sahibi oluyorsunuz. Ailenizden uzaktasınız, farklı bir ülkede futbol oynuyorsunuz. Tabii ki futbol olarak da her şey İsveç’ten daha iyi durumda. Oynayan oyuncular, oynanan futbol hepsi daha iyi durumda. Özellikle Mersin’de zor zamanlar yaşadım. Yaşadığım bu zor zamanlar beni daha güçlü kıldı aslında. Bir laf vardır ‘Sizi öldürmeyen acı güçlü kılar’ diye geçirdiğim bu zor zamanlardan sonra daha güçlü bir insan haline geldim. Çünkü; her şey her zaman iyi gitmek ve zorluklarla da yüzleşebilirsiniz. Bende bunları Mersin’de yaşamış oldum ama bu da benim büyümeme yardımcı oldu” diye konuştu.