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LTB, 4 İŞLETMEYE PARA CEZASI KESTİ

Lefkoşa Türk Belediyesi Halk Sağlığı Şubesi, belediye sınırları içerisindeki işyeri denetimlerini sürdürüyor.

Giriş Tarihi: 29 Ocak 2019 Salı 14:12
LTB, 4 İŞLETMEYE PARA CEZASI KESTİ

LTB Halk Sağlığı Şubesi ekipleri 21-25 Ocak tarihleri arasında 118 işyerini denetledi. 

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, Mine Yayla Kuaför Salonu ve Ömer Layık Berber Salonu isimli işletmelere sağlık karnesi olmayan personel çalıştırılması ve gayrı sıhhi ortamda çalışılması nedeniyle; Dereboyu Market ve Deli Dolu Market isimli işletmelere ise sağlık karnesi olmayan personel çalıştırılması nedeniyle para cezası kesildi.

Denetlenen işyerleri niteliklerine göre 14 Restoran, 9 Kafeterya, 2 Büfe, 4 Fırın, 7 Gıda İmalathanesi, 6 Bar, 1 Pastane, 6 Gıda Deposu, 1 Spor Salonu, 1 Spor Kulübü lokali, 27 Market, 1 Off-Licence, 1 Sinema, 1 Gıda paketleme Yeri, 13 Kahvehane, 3 Pansiyon, 1 İnternet Cafe, 2 Büfe, 4 Oto-Galeri, 2 Otel, 1 Casino, 1 Oto Yıkama, 2 Eğitim Merkezi, 6 Berber Salonu, 1 Yurt ve 1 Okul Kafeteryası olarak açıklandı.

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