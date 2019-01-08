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LTB AKARYAKIT TEMİNİNİ K-PET’LE YAPACAK

Lefkoşa Türk Belediyesi, bir süre önce sonuçlandırdığı Akaryakıt Alım İhalesi kapsamında Kıbrıs Türk Petrolleri LTD ile sözleşme imzaladı.

Giriş Tarihi: 8 Ocak 2019 Salı 12:03
LTB AKARYAKIT TEMİNİNİ K-PET’LE YAPACAK

LTB’den yapılan açıklamaya göre, 41 aylık süreyi kapsayan ihale kapsamında LTB’nin tüm araçları için yakıt litre başına %48’lik indirimle temin edilecek.

Sözleşmeye LTB Başkanı Mehmet Harmancı ile K-Pet Genel Müdürü Cem Arat imza koydu.

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