LTB AKARYAKIT TEMİNİNİ K-PET’LE YAPACAK

Giriş Tarihi: 8 Ocak 2019 Salı 12:03

LTB’den yapılan açıklamaya göre, 41 aylık süreyi kapsayan ihale kapsamında LTB’nin tüm araçları için yakıt litre başına %48’lik indirimle temin edilecek.



Sözleşmeye LTB Başkanı Mehmet Harmancı ile K-Pet Genel Müdürü Cem Arat imza koydu.

