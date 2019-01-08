LTB AKARYAKIT TEMİNİNİ K-PET’LE YAPACAK

LTB’den yapılan açıklamaya göre, 41 aylık süreyi kapsayan ihale kapsamında LTB’nin tüm araçları için yakıt litre başına %48’lik indirimle temin edilecek.
Sözleşmeye LTB Başkanı Mehmet Harmancı ile K-Pet Genel Müdürü Cem Arat imza koydu.
LTB’den yapılan açıklamaya göre, 41 aylık süreyi kapsayan ihale kapsamında LTB’nin tüm araçları için yakıt litre başına %48’lik indirimle temin edilecek.
Sözleşmeye LTB Başkanı Mehmet Harmancı ile K-Pet Genel Müdürü Cem Arat imza koydu.
İDARİ, KAMU VE SAĞLIK İŞLERİ KOMİTESİ TOPLANDI