LTB HALK SAĞLIĞI ŞUBESİ 75 İŞ YERİNİ DENETLEDİ

Giriş Tarihi: 13 Şubat 2019 Çarşamba 16:01

LTB tarafından yapılan yazılı açıklamaya göre, işyeri izinlerinin geçerliliği, çalışanların sağlık karneleri, işyeri içerisindeki hijyen koşulları, gıda maddelerinin muhafaza koşulları, dış çevre temizliği ve bu gibi konular kapsamında yapılan denetimler sonucunda 3 işyerine eksiklerinden dolayı ihbar verildi.



Denetlenen işyerleri niteliklerine göre şöyle: “1 Pastane, 6 Kafeterya, 4 Restoran, 4 Gıda İmalatı, 4 Büfe, 2 Fırın, 9 Oto Galeri, 8 Kahvehane,3 Pansiyon, 2 İnternet Cafe, 1 Otel, 1 Casino, 1 Motosiklet Satışı, 2 Off Licence, 1 Yoga Merkezi, 1 Kuru Temizleme, 9 Market, 4 Gıda Deposu, 4 Kuaför ve Berber Salonu, 1 Sinema, 1 Bowling Salonu, 2 Dernek Lokali, 4 Öğrenci Yurdu”.