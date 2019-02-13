Ana Sayfa Gündem LTB HALK SAĞLIĞI ŞUBESİ 75 İŞ YERİNİ DENETLEDİ

LTB HALK SAĞLIĞI ŞUBESİ 75 İŞ YERİNİ DENETLEDİ

Lefkoşa Türk Belediyesi Halk Sağlığı Şubesi ekipleri belediye sınırları içerisindeki işletmelere yönelik denetimleri kapsamında 4-8 Şubat tarihleri arasında 75 iş yeri denetledi.

Giriş Tarihi: 13 Şubat 2019 Çarşamba 16:01
LTB HALK SAĞLIĞI ŞUBESİ 75 İŞ YERİNİ DENETLEDİ

LTB tarafından yapılan yazılı açıklamaya göre, işyeri izinlerinin geçerliliği, çalışanların sağlık karneleri, işyeri içerisindeki hijyen koşulları, gıda maddelerinin muhafaza koşulları, dış çevre temizliği ve bu gibi konular kapsamında yapılan denetimler sonucunda 3 işyerine eksiklerinden dolayı ihbar verildi. 

Denetlenen işyerleri niteliklerine göre şöyle: “1 Pastane, 6 Kafeterya, 4 Restoran, 4 Gıda İmalatı, 4 Büfe, 2 Fırın, 9 Oto Galeri, 8 Kahvehane,3 Pansiyon, 2 İnternet Cafe, 1 Otel, 1 Casino, 1 Motosiklet Satışı, 2 Off Licence, 1 Yoga Merkezi, 1 Kuru Temizleme, 9 Market, 4 Gıda Deposu, 4 Kuaför ve Berber Salonu, 1 Sinema, 1 Bowling Salonu, 2 Dernek Lokali, 4 Öğrenci Yurdu”.

YORUMLAR
Henüz kimse yorum yapmamış, ilk yorum yapan siz olun.
Bu Kategorideki Diğer Haberler
Bu habere de bakabilirisiniz

GİRNE - LEFKOŞA ANAYOLU'NDA KAZA
Kurumsal

İçerik

Gündem

Siyaset

Teknoloji

Yukarı Çık