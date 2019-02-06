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MACARİSTAN'DAN DÜZENSİZ GÖÇMEN AÇIKLAMASI

Macaristan Başbakanlık Başdanışmanı György Bakondi, ocak ayında Sırbistan sınırından Macaristan'a girmeye çalışan 700'den fazla düzensiz göçmenin yakalandığını söyledi.

Giriş Tarihi: 6 Şubat 2019 Çarşamba 09:16
MACARİSTAN'DAN DÜZENSİZ GÖÇMEN AÇIKLAMASI

Macar kamu televizyonu M1'e açıklamalarda bulunan Bakondi, düzensiz göçmenlerin Macaristan'a girişini engellemek için ülkesinin Sırbistan sınırına dikenli tel örgü çektiğine ve polis sayısını arttırdığına dikkati çekti.
Geçen ay, çoğunluğu araçlara gizlenerek Sırbistan'dan Macaristan'a girmeye çalışan 700'den fazla düzensiz göçmenin yakalandığını anlatan Bakondi, ayrıca, Balkan rotasında çoğunluğunu Afganistan, Pakistan, İran ve Cezayirlilerin oluşturduğu 70 bin düzensiz göçmenin yaşadığını iddia etti.


MACARİSTAN'IN SIĞINMACILARA KARŞI ALDIĞI ÖNLEMLER
Macaristan, düzensiz göçmenlere karşı alınan önlemler kapsamında, Vişegrad Grubu'ndaki ortakları Çekya, Polonya ve Slovakya'nın desteğiyle sınırlarına asker ve polis takviyesi yapmıştı.
Düzensiz göçmen akınını durdurmak amacıyla Sırbistan ve Hırvatistan sınırlarına dikenli tel örgü çeken hükümet, sınır bölgelerinde olağanüstü hal ilan ederek yasa dışı geçişler için uygulanan cezaları artırmıştı.
Ülke genelinde yakalanan düzensiz göçmenler tel örgülerle çevrili sınırdan Macaristan dışına çıkarılıyor.

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