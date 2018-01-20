Mağusa'da korkunç kaza

Giriş Tarihi: 20 Ocak 2018 Cumartesi 12:30

Mağusa'da dün gece saat 22.40'ta 27 ASF 27 plakalı BMW marka salon aracı hem yüksek oranda alkollü, hem de süratli bir şekilde kullanan Asaf KISACIK (E-23), kazaya sebebiyet verdi

Kısacık, Mağusa'da Anı Çemberi üzerinde yolun sol viraj kısmına geldiğinde dikkatsizlik sonucu direksiyon hakimiyetini kaybedip yolun sağından yoldan çıkarak Mağusa belediyesine ait demir korkuluklara çarptı.

1.30 cm. derinliğindeki Şht. Ayhan Niyazi Sokağı'na uçar şekilde düşüp yolun solunda ön kısmı güneye bakar şekilde sürücüsü bilinmeyen JG 532 plakalı salon aracın üst kısmına vurup kontolsüz bir şekilde toplam 160 metre giderek sokağın sonunda bulunan Mağusa sakini Ayşe HAMZALI(K-84)’e ait 10 numaralı ikametgahın çardak demirlerine çarpıp garaj yolu içerisinde bulunan sürücüsü kimin olduğu bilinmeyen CM 425 plakalı salon aracın arka kısmına 27 ASF 27 plakalı aracın sol yan kısmı ile çarptı.

Çarpmanın etkisiyle savrulan demir korkulukla aynı sokak üzerinde yolun sağında Mağusa sakini, Sevtap Özgüzel BİLİR(K-30) tarafından park halinde bırakılan FP 139 plakalı salon aracın üzerine de çarptı. Kaza sonucu hafif bir şekilde yaralanan araç sürücüsü Asaf Kısacık kaldırıldığı Mağusa Devlet Hastanesi Acil Servisi'nde yapılan ilk yardım tedavisiyle birlikte taburcu edildi. Olayın ardından Asaf Kısacık tutuklanırken, polisin olayla ilgili soruşturması devam ediyor.

Kaynak:Yenidüzen