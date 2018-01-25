Mahalle sakinleri öğrenci yurduna karşı

Giriş Tarihi: 25 Ocak 2018 Perşembe 12:15

Lefkoşa’daki Şht Biray Mustafa Sokak sakinleri, “Öğrenci yurdu istemiyoruz” diyerek, bu yönde mücadeleye devam edeceklerini açıkladı.

Lefkoşa’daki Şht Biray Mustafa Sokak sakinleri, “Öğrenci yurdu istemiyoruz” diyerek, bu yönde mücadeleye devam edeceklerini açıkladı.

Anadolu Ajansı binasının bir siyasetçi yakınına verildiğini iddia eden mahalle sakinleri adına inisiyatif, bölgede araç park sorunu, gürültü, çevre kirliliği yaşanacağını belirtti. “Öğrenci yurdu yakınında ikamet eden kişiler”den dinlediklerini de anlatan mahalle sakinleri, “Evimize kapanmak istemiyoruz” dedi. Kaynak: Yenidüzen