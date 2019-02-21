“MAKSİMUM SANAT, MİNİMUM RİSK MARAŞ ”

Giriş Tarihi: 21 Şubat 2019 Perşembe 13:48

Gazimağusa Belediyesine bağlı Maraş Gelişim Akademisi’nde Sanat Terapisti Bahar Çıralı başkanlığındaki Sanat Terapi ve Kişisel Gelişim Merkezi uzmanları eşliğinde, Şht. Mustafa Kurtuluş İlkokulu, Polatpaşa İlkokulu, Şht. Zeki Salih İlkokulu ve Şht. Osman Ahmet İlkokulu’ndan 30 çocuğun katıldığı bir haftalık etkinlik gerçekleştirildi.

Başbakanlık, Milli Eğitim ve Kültür Bakanlığı, Gazimağusa Kaymakamlığı, Gazimağusa Belediyesi ile Sanat Terapi ve Kişisel Gelişim Merkezi’yle iş birliğinde gerçekleşen kamp, 1 sanat terapisti, 3 eğitmen ve 4 asistan tarafından yürütüldü.

Başbakanlık Halkla İlişkiler Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Uyuşturucu ile Mücadele Komisyonu uzmanlarının da destek verdiği kampa katılan çocukların “Maksimum Sanat Minimum Risk” etkinliğinde bireysel ve grup çalışması olarak ürettikleri eserlerin yer alacağı sergi, hazırlıkların tamamlanmasının ardından ileriki günlerde izlenime açık kalacak.

Öğrencilere “sosyal sistemde kendini güvende hissetme; yaşadığı coğrafyaya aidiyet; sağlıklı sosyal ilişkilerde sınırları bilme; farklı düşüncelere açık olma; bedensel özellikleri benimseme; güçlü ve zayıf yanlarını kabul etme; hatayı olumlu tecrübeye çevirme; sağlıklı beslenme; gelecekle ilgili hayal kurma, arzu etme; sorumluluk alma; başarısına takdir alma” gibi değer eğitimleri de verildi.