MALİ PROTOKOL ELE ALINDI

Giriş Tarihi: 3 Mayıs 2019 Cuma 08:42

Yaklaşık 45 dakika süren görüşmenin ardından basına açıklama yapan Başbakan Erhürman Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı’nın Türkiye Cumhuriyeti ile imzalanacak Mali Protokol ve Ekonomik Program ile ilgili bilgi almak istediğinden, bu konunun ele alındığını belirtti.

Görüşmede, Cumhurbaşkanı Akıncı’ya, basına da açıkladığı olguları aktardığını kaydeden Erhürman, Türkiye’de seçimden birkaç gün önce yaptıkları görüşmede Nisan sonuna kadar teknik çalışma tamamlanarak Mayıs ayında protokolün imzalanması önerisi yapıldığını ve sürecin bu şekilde devam ettiğini vurguladı.

Başbakanlık müsteşarının geçen hafta Türkiye’den teknik heyetle görüşme yaptığını ifade eden Erhürman, Türkiye’nin teknik çalışmasıyla ilgili son durumun gelecek hafta KKTC ile paylaşılacağını belirtti.

Konunun daha sonra Bakanlar Kurulu’nda ele alınacağını ifade eden Erhürman, son çalışmanın yapılmasının ardından Türkiye ile siyasi düzeyde görüşme gerçekleştirileceğini kaydetti.

Teknik çalışmanın ortaya çıkardığı materyalin siyasi düzeyde Türkiye Cumhuriyeti ile ele alınıp, konunun Mayıs ayı içinde tamamlanmasının ortak hedef olduğunu ifade eden Erhürman, şu ana kadar yaşanan süreçte hiçbir noktada “şu konuda anlaşamadık da o yüzden biraz daha süreye ihtiyacımız var” gibi bir nedenle gecikme yaşanmadığını belirtti.

Zamanın istendiği kadar verimli kullanılamamış olmasının çeşitli objektif sebeplerle ilgili olduğunu tekrarlayan Erhürman, kamuoyunda başka sebepler arayanlar olduğuna işaret etti. Erhürman “Biz, ne biliyorsak bunu halkımızla paylaştık. Eğer bizim söylediklerimiz dışında başka sebepler olduğunu iddia edenler olursa, onlar da iddialarını ispatlamakla mükelleftir” dedi.