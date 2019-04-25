MANAVOĞLU "PROTOKOL UYGULANMALI"

Giriş Tarihi: 25 Nisan 2019 Perşembe 11:31

Gülşah Sanver Manavoğlu:

"Ersin Tatar Maliye Bakanlığı döneminde birçok reform yapmış isimdir.O dönem partiden ayrılanlar da oy kaybı yaşayacağı için ayrılmıştı.Dün koalisyon kurmadığımız UBP ile bugünkü UBP arasında fark var ama çok da değil.

Türkiye Bonkör olmayacak, Protokol uygulanmalı

Manavoğlu: TC de artık UBP ile de bir hükümet kurup protokole imza atıp yapmamaya devam ederseniz eskisi gibi bonkör olmaya devam etmeyecek"

Gülşah Sanver Manavoğlu"Ekonomik kriz varsa ve kaynak da aktarılmıyorsa hayat pahalılığı durdurulmalı,Ek mesailer durdurulmalı,öğretmen hazırlık ödenekleri bir süre ödenmemeli diyebilmeliydik.

Biz bunları parti olarak konuştuk.

Bazı adımlar da atıldı ama sonra geri adım atıldı.Bunu planlayacak olan tabloyu ortaya çıkaracak olan da Başbakan ve Maliye Bakanıydı"

Gülşah Sanver Manavoğlu: "Hükümet içinde de sorunlarımız var yoktur diyemem. Başbakan, protokolün süresinin 3 yıldan 1 yıla indirilmesi kararını kendi kurmaylarıyla verdi. Bize bilgi verilmedi. Bakanlarımıza da bilgi verilmedi"

(RADYO MAYIS)