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Manisa AKP İl Gençlik Kolları Başkanı Ender Gök'ün hedefi Manisa Büyükşehir Belediyesini almak !

26 Yaşında Olmasına rağmen bir türlü yorulmak Bilmeyen Ender Gök ve Gençlik kolları Başkan yardımcısı İlkcan Durmaz yeni Hedefleri 2019 Seçimlerinde Manisa Büyükşehir Belediyesini kazanmak,

Giriş Tarihi: 18 Şubat 2018 Pazar 00:56
Manisa AKP İl Gençlik Kolları Başkanı Ender Gök'ün hedefi Manisa Büyükşehir Belediyesini almak !

AK-Partiye yeni taze kanlar geldi.

Manisa AK-Parti İl Gençlik Kolları Başkanı Erder Gök bu Kongre'de Gene Genlik kolları Başkanı seçildi.

26 Yaşında Olmasına rağmen bir türlü yorulmak Bilmeyen Ender Gök ve Gençlik kolları Başkan yardımcısı İlkcan Durmaz yeni Hedefleri 2019 Seçimlerinde Manisa Büyükşehir Belediyesini kazanmak, 

Başbakan Binali Yıldırım'dan sonra Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'da 4 Mart'ta Manisa'ya gelecek.2019 seçimleri için şimdiden Kolları sıvayan Gök ve Durmaz AK-Partiye Taze üyeler bulmaya devam ediyor.

ÖZEL HABER METİN DURMAZ/KIBRIS HABER

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