Manisa büyükşehir belediyesi sağlık işleri dairesi başkanı akbaş'tan evde bakım ziyaretleri

Giriş Tarihi: 1 Şubat 2018 Perşembe 00:36

MANİSA Büyükşehir Belediyesinin en önemli sosyal sorumluluk projelerinden bir tanesi olan Evde Bakım Hizmetleri kapsamında, Sağlık İşleri Dairesi Başkanlığı, hizmetten faydalanan 3 vatandaşı ziyaret etti, taleplerini dinledi, sorunlarına ortak oldu. Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün öncülüğünde birinci önceliklerinin vatandaşların yüzünü güldürmek olduğunu belirten Sağlık İşleri Dairesi Başkanı Talip Akbaş, “Vatandaşlarımızın yaralarını sarıyor, aynı zamanda yüreklerine dokunuyoruz” dedi.

Manisa Büyükşehir Belediyesi, Evde Bakım Hizmetleri ile yüz güldürmeye ve şifa olmaya devam ediyor. Bu kapsamda hizmetten faydalanan Kadir Tez, Elif Bakır ve Özkan Kahraman evlerinde ziyaret edilerek, talepleri dinlendi, geçmiş olsun dileklerinde bulunuldu. Ziyarette Manisa Büyükşehir Belediyesi Sağlık İşleri Dairesi Başkanı Talip Akbaş, Evde Bakım Hizmetleri Şube Müdürü Fisun Mersinli ve Evde Bakım Hizmetleri personelleri yer aldı. Kadir Tez, Elif Bakır ve Özkan Kahraman, Manisa Büyükşehir Belediyesi sayesinde yalnız olmadıklarını, zor günlerinde Evde Bakım Hizmetleri personelleri ve Sağlık İşleri Dairesi Başkanlığının sıcak yüzüyle karşılaştıklarını ifade ettiler.

“Yalnız olmadıklarını gösteriyoruz”

Evde Bakım Hizmetleri’nden faydalanan vatandaşlara acil şifalar dileyen Manisa Büyükşehir Belediyesi Sağlık İşleri Dairesi Başkanı Talip Akbaş, “Manisa Büyükşehir Belediye Başkanımız Cengiz Ergün’ün öncülüğünde hizmetimizi Şehzadeler, Yunusemre ve Turgutlu ilçelerimizde vatandaşlarımıza ulaştırıyoruz. Ahmetli ilçemizde de bu uygulamamız başlayacak. Vatandaşlarımızın yalnız olmadığını, zor günlerinde yanlarında olduğumuzu gösteriyoruz. Vatandaşlarımızın yaralarını sarıyor, aynı zamanda yüreklerine dokunuyoruz. Büyük bir aile olduk. Bu hizmetimiz yayılarak devam edecek” dedi.

KIBRIS HABER/TÜRKİYE