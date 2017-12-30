Manisa kaldırımları tam bir rezalet

Giriş Tarihi: 30 Aralık 2017 Cumartesi 19:07

Manisa'lı vatandaş Büyükşehir ve ilçe Belediyelere öfkeli !

Manisa'lı vatandaşlar Yunusemre Belediye Başkanı DR.Mehmet Çerçi'ye isyan etti.

Yunusemre İlçe Belediye Başkanı DR.Mehmet Çerçi Şehir içinde bulunan bozuk kaldırım yollarını yapmazken Muradiye Mahallesine hizmet etmesi Vatandaşları çok öfkelendirdi.

Ulupark'tan Malta'ya doğru giden Ana Cadde Üzerinde bulunan Kaldırımlar oldukça bozuk çok sayıda vatandaşlar bu bozuk olan Kaldırımlarda düşüp sakatlanıyor.Belediye ekipleri bir türlü bozuk olan Kaldırımları onarmıyor.Şehir içi tam bir rezalet yaşarken Yunusemre İlçesi Belediye Başkanı DR.Mehmet Çerçi gidip başka Mahallelere hizmet ediyor.

Her Mahalle hizmet alsın ama Şehir Merkezi'nde bulunan bu kaldırımlar bir an önce onarılsın dediler.

HABER METİN DURMAZ