Manisa karıştı bıçaklı odunlu kavga

Giriş Tarihi: 14 Ocak 2018 Pazar 02:01

Manisa'da satırlar konuştu.

Manisa'da Gece yarısı Cinayet saat 01.30 sıralarında Meydana gelen Bıçaklı satırlı kavgada 1 kişi Göğsünden ağır yaralandı bir kişide Hafif yaralı yaralı olarak 112 Ambulans İle Manisa Devlet Hastanesi Acil Servise kaldırıldı.

Manisa'nın Yunusemre İlçesi Avnigemicioğlu Mahallesinde Meydana gelen kavgada 2 kişi bıçakla yaralandı.Bir kişinin durumu ise ağır olduğu bildirildi.

Polis olay yerinde bir bıçak buldu.Olay bölgesine çok sayıda Polis ekipleri ve 112 Ambulans sevk edildi.Kaçan 3 Kişi Polis ekipleri tarafından yakalandı bir kişinin üzerinde bıçak olduğu bildirildi.Olayla İlgili soruşturma devam ediyor.Kavga edenlerin Yabancı Afgan uyruklu olduğu anlaşıldı.

HABER METİN DURMAZ/KIBRIS