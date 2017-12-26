Manisa teleferik ne oldu ?

Giriş Tarihi: 26 Aralık 2017 Salı 00:46

Manisa'lılar hayal ettiği Teleferik ne oldu ?

Manisa'yı yıllardan beri kandıran siyasi partiler bir türlü yalan söylemekten vazgeçmiyorlar.AKP,CHP ve MHP partisi Hani Manisa'ya Turist akımı getirecek Spil Dağı'na Telefirik getirecek İhaleye ne oldu.Yoksa Sabuncubeli Tünelinemi benzedi bu iş.

AKP'li Şehzadeler Belediye Başkanı Ömer Faruk Çelik’in bakanlıklar düzeyinde takip ettiği teleferik projesinin ihalesini 2015 yılında gerçekleştirdi. Yap-işlet-devret modeliyle yapılan ihale sonucunda, Spil’e yaklaşık 7,5 kilometre uzunluğunda teleferik, iki adet otel ve 40 bin metrekare alan üzerine de spor kompleksi yapılacaktı. Maliyeti ise 100 milyon ve 2 yılda Tamamlanacaktı.İhaleyi alan Tekinalp Şirketler grubu tek bir çivi bile çakmadı.Artık Manisa'lı vatandaşlar Telefirik Hayalinden yavaş yavaş vazgeçmeye başladılar.

Haber Metin Durmaz/KKTC/Adabasını