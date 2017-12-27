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Manisa'da akşam saatleri şüpheli araç alarmı verildi

Bugün Akşam saatlerinde Jandarma Alay Komutanlığı Çevresinde beyaz renkli 34 FB 0442 plakalı bir aracın Jandarma Alay Komutanlığı Önünde Cep Telefonu ile Fotoğrafları çekildiği ihbarı geldi.

Giriş Tarihi: 27 Aralık 2017 Çarşamba 21:41
Manisa'da akşam saatleri şüpheli araç alarmı verildi

Manisa'da şüpheli araç alarmı !

Bugün Akşam saatlerinde Jandarma Alay Komutanlığı Çevresinde beyaz renkli 34 FB 0442 plakalı bir aracın Jandarma Alay Komutanlığı Önünde Cep Telefonu ile Fotoğrafları çekildiği ihbarı geldi.

Manisa Emniyet Müdürlüğü 155 İmdat Telefonlarına Jandarma tarafından bir ihbar geldi.Belirtilen aracın Jandarma Alay Komutanlığının Resimlerini çektiği ihbarı üzerine Manisa Polisi harekete geçti.Başta Terörle Şube Ekipleri Olay yerine gitti ve Şüpheli olan aracın yakalanması için Bölgede geniş çaplı operasyonlar başlatıldı.

Özel Haber Metin Durmaz/Kıbrıs haber

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