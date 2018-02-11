Manisa'da bir köy var uzakta !

Giriş Tarihi: 11 Şubat 2018 Pazar 21:21

Manisa'da halen elektrikler yok !

Manisa'nın Şehzadeler İlçesine Bağlı Nurlupınar Mahallesinde Halen Elektrikler yok.Nurlupınar Halkı karanlığa mahkum edildi.

Manisa'nın Kenar Mahallerinden olan Nurlupınar Mahallesi bugün Fırtına nedeniyle Elektrikler saat 13.00'da kesildi şu ana kadar akımlar verilmedi.

Mahalle halkı karanlıkta yaşıyor.Avrupa Ülkelerinde 1 Dakikalık bir Elektrik kesintisi olduğu zaman Tepki gösteren Vatandaşlar Türkiye'de saatlerce Elektrik verilmemesine rağmen hiç bir tepki göstermiyorlar.

Yıllardan beri en ufak bir Fırtına çıktığında Arıza yapan Nurlupınar Mahallesinde bulunan Enerji Trafosu 2018 yılına kadar aynı problemi yaşıyorlar.

Kenar Mahalle olduğu için malasef Mahalle halkından bir ses yok diyen bazı vatandaşlar artık biz bu arızalardan bıktık Öğlen kesilen Elektrikler şuana kadar halen gelmedi Mahalle Muhtarıda ilgilenmiyor sanki Afrin'den gelen bir roket Trafo'ya isabet etti.Her kış aynı sorun Gediz Elektrik yetkilileri fazlada ilgilenmiyor Nasıl olsa bu Mahalle'de yaşayan İnsanlar Çoğu Doğu ve Kütahya,Balıkesir ve Afyon'dan gelmişler.Bugüne Kadar en büyük sorun olan Trafo sorunu için bir tepki göstermemişler

Özel Haber Metin Durmaz