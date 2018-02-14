Manisa'da gazilere rozet takdim edildi !
Giriş Tarihi: 14 Şubat 2018 Çarşamba 14:47
Gazi Rozeti takdimi yapıldı
Türkiye Harp Malûlü Gaziler, Şehit Dul ve Yetimleri Derneğinde Gazi Rozeti takdimi gerçekleşti. İç güvenlik harekâtı esnasında yaralanarak Gazi olan Erkan Fikret Güner'e Gazi Rozeti Kara Kuvvetleri tarafından gönderildi.
Programa Türkiye Harp Malûlü Gaziler Şehit Dul ve Yetimleri Derneği Manisa Şubesi Başkanı Ümit Taydaş, Memur-Sen İl Temsilcisi Mustafa İrğat, Birlik Haber-Sen Manisa Şubesi Başkanı Temel Çildaş ve beraberindekiler katıldı. Memur-Sen İl Temsilcisi Mustafa İrğat Gazi Rozetini Gazi Erkan Fikret Güner'in yakasına takarak, ‘Her daim Şehit Ailelerimizin ve Gazilerimizin yanındayız. Gazimizle onur duyuyoruz. Hayırlı olsun inşallah. Afrin’de yürütülen Zeytin Dalı Operasyonunu destekliyoruz. Hükümetimizin ordumuzun yanındayız. Topraklarımıza yönelen tehditleri bertaraf etmeye hakkımız var’ dedi.
Türkiye Harp Malûlü Gaziler Şehit Dul ve Yetimleri Derneği Manisa Şubesi Başkanı Ümit Taydaş : ‘Gazi Erkan Fikret Güner'in derneğimize üye olması sebebiyle dernek üyesi rozetini yakasına takıyorum. Kahraman kardeşimizi kutluyorum. Afrin’de gerçekleşen Zeytin Dalı Operasyonunu destekliyoruz. Devletimizin, hükümetimizin, ordumuzun yanındayız. Gün birlik günüdür. Milli birlikteliğimizi daim etmeli, topraklarımızı korumaya gayret eden ordumuza destek vermeliyiz. Tabipler Birliğini kınıyoruz. Ülkemiz büyük bir mücadeledeyken bu mücadeleye zarar veren her kimse büyük hatadadır’ diye konuştu.
HABER EMİN YAPAR/KIBRIS
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