Manisa'da gece vakti 35 araç bayrakla donatılıp zeytin dalı harekatına destek verdiler

Giriş Tarihi: 10 Şubat 2018 Cumartesi 12:31

"Teröre her ilden lanet yağdı"

Hyundaii 20garagemanisa Başkanı Metin Şahin ve Yardımcısı Hakan Fidan Türkiye'yi Bölmeye çalışan Başta ABD olmak üzere Sınır Dışı Afrin Zeytin Dalı Operasyonu için yaklaşık 35 araçlık Konvoy düzenlediler.

Araçları Türk Bayrağı ile donatan vatandaşlar Teröre lanet yağdırdılar.Başkan Şahin Türkiye zor bir süreçten geçiyor.Düşmanımız bir değil Yabancı güçler Hep birlikte olup Türkiye üzerinde oyun oynuyorlar,ABD Askerleri Türkiye Sınırlarında Teröristlerle beraber kol geziyor.Çanakkale'de olduğu gibi Şimdi birlik zamanı deyip Gece yarısı Kalabalık Araç Konvoyu ile Manisa'da tur düzenlediler. KIBRIS HABER METİN DURMAZ