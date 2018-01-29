Manisa'da imar revizyon toplantısı başladı !

MANİSA İMAR PLANI ÇALIŞMALARI BAŞLADI
Manisa Merkez İlçeleri ve muhtelif mahallelerinde yapılacak olan İlave ve Revizyon
İmar Planı kapsamında düzenlenen ilk toplantı Manisa Valisi Mustafa Hakan Güvençer
başkanlığında yapıldı.
Manisa Valiliği Brifing Salonunda gerçekleştirilen toplantıya ayrıca Yunusemre
Kaymakamı ve Şehzadeler Kaymakam Vekili Ahmet Erdoğdu, Büyükşehir Belediyesi Genel
Sekreteri Aytaç Yalçınkaya, İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanı Türkan Taş Köroğlu,
Şehzadeler Belediye Başkan Yardımcısı Ulus Kotluca, Yunusemre Belediye Başkan
Yardımcısı Can Mercül ve Büyükşehir Belediyesi Bayındırlık ve İmar Komisyonu Başkanı
Mehmet Palabıyık katıldı.
Manisa Merkez İlçeleri ve muhtelif mahallelerinde yapılacak olan İlave ve Revizyon
İmar Planı kapsamında gerçekleşen ilk toplantıda mevcut durum masaya yatırılırken
halihazırda devam eden çalışmalar hakkında bilgilendirme yapıldı. Çalışmaların en kısa
sürede tamamlanması amacıyla, imar planları konusunda ortak problemleri yaşayan
Büyükşehir Belediyesi, Şehzadeler ve Yunusemre İlçe Belediyelerinin işbirliği ile üzerlerine
düşen görevler hususunda görüş birliğine varıldı.
Toplantı gündeminde sivil toplum kuruluşları, meslek odaları ve muhtarların planlama
sürecine katılımları, Valilik, Kaymakamlıklar ve ilgili kurumlarla koordineli çalışılması konuları
görüşüldü. Yapılacak imar planları hakkında halkın sağlıklı bilinçlendirilmesi ve
bilgilendirilmesi planlandı.