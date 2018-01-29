Manisa'da imar revizyon toplantısı başladı !

Giriş Tarihi: 29 Ocak 2018 Pazartesi 22:58

MANİSA İMAR PLANI ÇALIŞMALARI BAŞLADI

Manisa Merkez İlçeleri ve muhtelif mahallelerinde yapılacak olan İlave ve Revizyon

İmar Planı kapsamında düzenlenen ilk toplantı Manisa Valisi Mustafa Hakan Güvençer

başkanlığında yapıldı.

Manisa Valiliği Brifing Salonunda gerçekleştirilen toplantıya ayrıca Yunusemre

Kaymakamı ve Şehzadeler Kaymakam Vekili Ahmet Erdoğdu, Büyükşehir Belediyesi Genel

Sekreteri Aytaç Yalçınkaya, İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanı Türkan Taş Köroğlu,

Şehzadeler Belediye Başkan Yardımcısı Ulus Kotluca, Yunusemre Belediye Başkan

Yardımcısı Can Mercül ve Büyükşehir Belediyesi Bayındırlık ve İmar Komisyonu Başkanı

Mehmet Palabıyık katıldı.

Manisa Merkez İlçeleri ve muhtelif mahallelerinde yapılacak olan İlave ve Revizyon

İmar Planı kapsamında gerçekleşen ilk toplantıda mevcut durum masaya yatırılırken

halihazırda devam eden çalışmalar hakkında bilgilendirme yapıldı. Çalışmaların en kısa

sürede tamamlanması amacıyla, imar planları konusunda ortak problemleri yaşayan

Büyükşehir Belediyesi, Şehzadeler ve Yunusemre İlçe Belediyelerinin işbirliği ile üzerlerine

düşen görevler hususunda görüş birliğine varıldı.

Toplantı gündeminde sivil toplum kuruluşları, meslek odaları ve muhtarların planlama

sürecine katılımları, Valilik, Kaymakamlıklar ve ilgili kurumlarla koordineli çalışılması konuları

görüşüldü. Yapılacak imar planları hakkında halkın sağlıklı bilinçlendirilmesi ve

bilgilendirilmesi planlandı.