Ana Sayfa Dünya Manisa'lı çiftçinin ayağı koptu!

Manisa'lı çiftçinin ayağı koptu!

Manisa’nın Demirci ilçesine bağlı Yiğitler Mahallesinde bugün sabah saatlerinde meydana gelen çapa motoru kazasında tarlasını çapalayan çiftçinin bacağı koptu.

Giriş Tarihi: 10 Nisan 2018 Salı 16:02
Manisa'lı çiftçinin ayağı koptu!

Manisa’nın Demirci ilçesine bağlı Yiğitler Mahallesinde bugün sabah saatlerinde meydana gelen çapa motoru kazasında tarlasını çapalayan çiftçinin bacağı koptu.

Öğrenilen bilgilere göre kendi tarlasını sürmek için çalışmaya başlayan 74 yaşındaki Kasım Çimen isimli şahıs çapa motorunu geriye taktığı sırada sol bacağını çapa motorunun bıçaklarına kaptırdı.

Ayağındaki çizmenin de etkisiyle çapa motorunun bıçaklarına dolanan bacak diz kapağın altından koptu. Olay yerine gelen kurtarma ve sağlık ekipleri bacağı kopan çiftçiyi ilk müdahalenin ardından ambulansla Demirci Devlet Hastanesine kaldırdı. Burada yapılan müdahalenin ardından hava ambulansı ile Manisa Celal Bayar Üniversitesi hastanesine sevki yapıldı.

HABER EMİN YAPAR

YORUMLAR
Bu Kategorideki Diğer Haberler
Kurumsal

İçerik

Gündem

Siyaset

Teknoloji

Yukarı Çık