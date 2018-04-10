Manisa'lı çiftçinin ayağı koptu!

Giriş Tarihi: 10 Nisan 2018 Salı 16:02

Manisa’nın Demirci ilçesine bağlı Yiğitler Mahallesinde bugün sabah saatlerinde meydana gelen çapa motoru kazasında tarlasını çapalayan çiftçinin bacağı koptu.

Öğrenilen bilgilere göre kendi tarlasını sürmek için çalışmaya başlayan 74 yaşındaki Kasım Çimen isimli şahıs çapa motorunu geriye taktığı sırada sol bacağını çapa motorunun bıçaklarına kaptırdı.

Ayağındaki çizmenin de etkisiyle çapa motorunun bıçaklarına dolanan bacak diz kapağın altından koptu. Olay yerine gelen kurtarma ve sağlık ekipleri bacağı kopan çiftçiyi ilk müdahalenin ardından ambulansla Demirci Devlet Hastanesine kaldırdı. Burada yapılan müdahalenin ardından hava ambulansı ile Manisa Celal Bayar Üniversitesi hastanesine sevki yapıldı.

HABER EMİN YAPAR