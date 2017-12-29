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Manisa'lı hemşirenin ölümü Hastane'yi yasa boğdu

Manisa Devlet Hastanesinde uzun yıllardan beri görev yapan hemşire Sevinç Akdemir geçirdiği kalp krizi sonucu yaşamını yitirdi.Hastane çalışanları ve Meslektaşları sevilen hemşirenin ölümüne çok üzüldüler.

Giriş Tarihi: 29 Aralık 2017 Cuma 21:40
Manisa'lı hemşirenin ölümü Hastane'yi yasa boğdu

Manisa'nın en eski Hemşiresi olan Sevinç Akdemir Kalp krizi geçirip hayatını kaybetti.

Manisa Devlet Hastanesinde uzun yıllardan beri görev yapan hemşire Sevinç Akdemir geçirdiği kalp krizi sonucu yaşamını yitirdi.Hastane çalışanları ve Meslektaşları sevilen hemşirenin ölümüne çok üzüldüler.

Manisa Devlet Hastanesinde görev yapan Hemşire Sevinç Akdemir'in ani ölümü Hastane'de şok yarattı.Bütün herkesin sevdiği ve Büyük emektar olarak gördüğü Sevinç Hemşireye Allahtan rahmet diliyoruz.Mezarı cennet olsun.

ÖZEL HABER METİN DURMAZ/KIBRIS HABER

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