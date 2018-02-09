Manisa'lı Şehit yakınlarından Afrin'e tam destek

Giriş Tarihi: 9 Şubat 2018 Cuma 23:56

Şehit aileleri ve Gazilerden askere afrin desteği

Türkiye Harp Malûlü Gaziler Şehit Dul ve Yetimleri Derneği Manisa Şubesi Başkanı Gazi Ümit Taydaş, Salihli İrtibat Bürosu Sorumlusu Şehit Babası Abdulah Varol, Akhisar İrtibat Bürosu Sorumlusu Gazi Celalettin Çabuk ve çok sayıda Şehit yakını ve Gazi 1.Piyade Er Eğitim Tugay Komutanı Albay Güven Dere’ye makamında ziyaret gerçekleştirdi.

Türkiye Harp Malûlü Gaziler Şehit Dul ve Yetimleri Derneği Manisa Şubesi Başkanı Ümit Taydaş: ‘Değerli Komutanım, Ülkemiz tüm terör örgütleriyle son terör örgütü mensubu etkisiz hale getirilinceye kadar sürecek operasyonlarına devam etmektedir. Devletimiz sınırlarımızın güneyinde PKK uzantısı PYD ve YPG terör örgütlerini ortadan kaldırmak üzere Afrin’e Zeytin Dalı Operasyonunu başlatmıştır. Bizler devletimizin yanındayız, ordumuzun yanındayız sizlere haklı mücadelemizde destek veriyoruz. Bize de ihtiyaç varsa Şehit olmaya hazırız.

Tabipler Birliğinin yaptığı gibi ülke birlikteliğimizin korunması doğrultusunda askerimizin yaptığı mücadeleyi sulandırmaya çalışan açıklamaları kabul etmiyoruz. Tabipler Birliğini kınıyoruz. Şimdi birlik zamanıdır. Tüm halkımızı birlik bütünlük uzantısında devletimizin yanında olmaya davet ediyoruz. Devletimizin haklı mücadelesini destekliyoruz’ dedi. 1.Piyade Er Eğitim Tugay Komutanı Albay Güven Dere:‘Memleketimizi savunmak için Şehit olmamız gerekirse olmaya hazırız. Terör örgütlerine gereken ders verilecektir. Bu anlam dolu ziyaretinizden dolayı çok teşekkür ederim’ diye konuştu. Ziyaret sonrası 1.Piyade Er Eğitim Tugay Komutanlığının önünde Albay Güven Dere, Başkan Gazi Ümit Taydaş tüm Şehit Aileleri ve Gaziler Türk Bayrağı açarak fotoğraf çektirdiler.

HABER EMİN YAPAR