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MANU, EVİNDE PSG'YE MAĞLUP OLDU

Şampiyonlar Ligi son 16 turu ilk maçında Paris Saint-Germain deplasmanda Manchester United'ı 2-0 yenerek çeyrek finalin kapısını araladı

Giriş Tarihi: 13 Şubat 2019 Çarşamba 09:00
MANU, EVİNDE PSG'YE MAĞLUP OLDU

Şampiyonlar Ligi heyecanı kaldığı yerden devam ediyor... Devler Ligi son 16 turu ilk maçında Paris Saint-Germain deplasmanda Manchester United'ı 2-0 yenerek çeyrek finalin kapısını araladı.

Neymar ve Cavani'den yoksun olan PSG'ye Old Trafford'da galibiyeti getiren golleri; 53. dakikada Kimpembe ve 60. dakikada Mbappe kaydetti. Bu sonucun ardından Fransız devi rövanş öncesi büyük bir avantaj yakaladı.

Karşılaşmanın 89. dakikasında ikinci sarıdan kırmızı kart gören ve cezalı duruma düşen Paul Pogba, rövanş maçında forma giyemeyecek.

 

 

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