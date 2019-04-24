Ana Sayfa Gündem MARKETLER, 1 MAYIS'TA KAPALI OLACAK!

MARKETLER, 1 MAYIS'TA KAPALI OLACAK!

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Çeler, market işletmecileri temsilcileri ile bir araya geldi.

Giriş Tarihi: 24 Nisan 2019 Çarşamba 11:19
MARKETLER, 1 MAYIS'TA KAPALI OLACAK!

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Zeki Çeler, bakanlık binasında, market işletmecileri temsilcileri ile bir araya gelerek 1 Mayıs günü marketlerin kapalı olup olmayacağı konusunu görüştü.

Toplantıda, 1 Mayıs İşçi ve Emekçi Bayramı dolayısıyla marketlerin bir gün kapalı kalması yönüne uzlaşma sağlandı.

Alınan karara göre tüm süpermarket ve marketler 1 Mayıs'ta tüm gün kapalı olacak, açık olan marketler de o gün çalıştırdığı personeline günlük maaşının iki katı ücret ödemek zorunda olacak.

Söz konusu karara uymayan işletmeler cezai müeyyideye tabi tutulacak.

YORUMLAR
Henüz kimse yorum yapmamış, ilk yorum yapan siz olun.
Bu Kategorideki Diğer Haberler
Bu habere de bakabilirisiniz

“GELİN BİRAZ SAKİN OLALIM, HÜKÜMETE GÜVENELİM”

Kurumsal

İçerik

Gündem

Siyaset

Teknoloji

Yukarı Çık