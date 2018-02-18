Giriş Tarihi: 18 Şubat 2018 Pazar 20:55

Masaj Nedir?

Dilimizdeki masaj sözcüğü Arapça dokunma anlamına gelen “mass” ve Yunanca yoğurma anlamına gelen ”massein” sözcüklerinden türetilmiştir.

Masaj; deri, derialtı dokusu, kaslar, iç organlar, metabolizma, dolaşım ve lenf sistemlerinin mekanik ve sinirsel (refleks) yolla tedavi amaçlı uyarılması; çeşitli darbeler ve ovmalarla bölgesel kan dolaşımını artırma, damarları genişleterek dokuya daha fazla kan gelmesini sağlama yöntemidir.

Masajla, yumuşak dokuları mekanik olarak uyararak sistematik manipülasyonlarla organizmada fizyolojik ve psikolojik etki yaratılır. Vücut yüzeyinde el, elektrik, su vb. aracılığı ile tedavi, bakım ve rahatlama sağlanır.

Masaj, keyif veya lüks değil, tıbbi bir ihtiyaç ve düzenli aralıklarla alınması gereken bir koruyucu tıbbi tedavidir.

Masaj, hasta veya yorgun bir organın rehabilitasyonu; aynı eski duruma dönmesi için, organizmanın üzerinde oluşturulan mekanik enerjinin derinlerde fizyolojik etkiler oluşturulması esasına dayanan bir terapi şeklidir. Ülkemizde masaj çok geniş bir alanda yapılmakta ve yaptırılmaktadır. Bunların başında spor kulüpleri, saunalar, evler, hamamlar, kaplıcalar, fizik tedavi ve rehabilitasyon merkezleri,hastaneler, oteller, tatil köyleri ve masaj merkezleri gelmektedir.

Masaj, hemen herkes tarafından duyulmuş olan, çok kolaylıkla uygulanabileceği sanılan, en eski tedavi yöntemlerinden birisidir. Bir tedavi yöntemi olmasının yanı sıra, organizmadaki etkilerinden değişik şekillerde de yararlanmak mümkündür. Spor masajı da bunlardan birisidir.

Masajın Faydaları Masaj, yara dokuları ve yapışıklıkların çözülmesi ve giderilmesinde, kas spazmı, tendon iltihabı, uykusuzluk ve nevrasteni durumlarında, kas krampları ve yaralanmalarda akut devreden sonra, migren, gerilim tipi ve hipertansiyona bağlı baş ağrılarında, ağrılı adet dönemlerinde, kabızlıkta ve ağrılı noktalarda uygulanabiliyor.

Masaj uygulamaları sırasında iki etki ortaya çıkar. Bunlardan ilki uygulama bölgesinde, bu bazı durumlarda tüm vücut bazı durumlarda ise belirli bölgelerde, oluşan ısı artışı ile oluşan kan dolaşımı hızlanmasıdır, diğeri ise, belirli bölgelere yapılan bası ile vücutta bazı hormonların salınmasının artması ve bu hormonların düzenleyici etkiler göstermesidir.

Masaj anında vena (toplar damar) sistemi 4 - 20 kat daha hızlı çalıştırıldığından dolayı kirli kanın kalbe ulaştırılması kolaylaştığından masajın kalbe ve toplar damarlara olan yardımı olağan üstüdür. Masaj ile lenfa sistemi ve hormonel sistem tetiklendiğinden, vücuttaki tedavi edici maddelerin masaj yapılan bölgeye iletilip çalışma yapması sağlanarak, vücudun hastalıklara karşı direnci artırılmakta ve hasıl olan başlangıç aşamasında olan pek çok ciddi hastalıklar tedavi edilebilmektedir. Masajın belki de gerekliliğini vurgulayan en mühim nokta, masajın pek çok olası ciddi sağlık sorununun oluşmasını engelleyebilme özelliğidir. Masaj anında vücudun ürettiği doğal uyuşturucu olan ve morfinden daha etkili olan endorfin salgılanarak, masaj alan kişide olağan üstü rahatlama sağlandığından; psikolojik anlamda masajı yan etkisi olmayan bir antidepresa

Masaj Çeşitleri Klasik masajın sınıflandırmasında dinlendirme, tedavi ve spor masajı olmak üzere üç alt grubun tanımı yapılmıştır. Dinlendirici Masaj: Günlük yorgunlukların çıkarılması ve toksinlerin atılaması için ister sauna sonrası istenirse günün herhangi bir saatinde yapılan masajlardır. Tıbbi Masaj : Tedavi amacıyla yapılan masajlardır.Bir doktor tarafından yönlendirilen ve eğitim almış masörler tarafından yapılan masajlardır. Avrupa'da masaj, doktor tarafından hastanın reçetesine yazılabilen ve sigorta tarafından karşılanan bir tedavi şeklidir.

Spor Masajı: Sporcuların fizyolojik ve fizik gelişmelerinde etken olan bir masaj şeklidir. Spor masajı, klasik masajın bilinen beş temel hareketinden farklıamaçlara dönük planlanmasıyla oluşmuş bir kavramdır. Bu yönüyle spor masajı, hazırlık ma-sajı, sportif aktivite arası ve sonrası masajı olmak üzere üç grupta tanımlanabilir. Özel olarak ise çeşitli kültürlerden kaynaklanan ve farklı amaçlara yönelik İsveç (Klasik) Masajı, Thai masajı, Derin Doku Masajı, Refleksoloji, Aromaterapi, Spor Masajı, Anti Selülit Masajı, Lenf Drenaj, Bölgesel Masajlar, Boyun ve Sırt masajı, Acupressure, Ayurvedik Masaj, Chavutti Thirumal, Hint Baş Masajı, Lomi Lomi Hawaii Masajı, Shiatsu, Bali masajı, Tantra masajı, Tayland Masajı, Tay Yoga Masajı, Tui Na, Genel Masaj, Anti-stres masajı, Lenfdranaj masajı, Yüz masajı, Medikal masaj, Hamile masajı, Türk hamamı masajı, Hamam kürü, Kleopatra masajı (yosun ile), Sultan masaj (kil ile), Aloe vera masajı, Mandara masajı, Nefertiti masajı, Şarap terapisi, Çikolata terapisi, Kahve peeling ve kahve aroma, Küba masajı, Geleneksel Roma masajı, Altın terapi, Watsu, Sıcak taş masajı... gibi pek çok masaj sayılabilir.

Masaj denilince özellikle ülkemizde maalesef oldukça sık akla gelen şey cinsellik, sex ve fantazidir. Dünyada yapılan araştırmalara göre sadece fantazi amaçlı alınan masaj %5 gibi ufak bir rakam iken, sağlık ve hastalık nedeniyle masaj alımı %70, turizm sektörü ise %20 gibi bir rakamdır. Avrupa'da masaj, doktor tarafından hastanın reçetesine yazılabilen ve sigorta tarafından karşılanan bir tedavi şeklidir. Bu nedenle masaj denilince akla cinsellik gelmesi çok yanlış bir kanıdır. Masaj terapisinin Etik Kurallar'a uygun gerçekleştirilmesi hem masaj yaptıran hem de masaj yapan için çok önemlidir.

Selülit Masajı Selülit tedavisinin en önemli ayağı masajdır. Selülit oluşumunun başlıca nedeni dolaşım bozukluğudur. Kan ve lenf dolaşımındaki bozukluk ve yağ dokusundaki artış toksik madde birikimine yol açar. Selülit Masajı kan ve lenf dolaşımını harekete geçirir ve dokuların taze oksijen ile dolmasını sağlar. Selülit Masajı, deri altı kan dolaşımını iyileştirerek damarların çapının daraltılması ve kanın bacaklardan düzenli olarak akmasını sağlar. Böylece bozuk kan dolaşımının yeniden düzenlenmesi, hücrelere daha iyi oksijen gitmesi ve toksit maddelerin vücuttan atılması sağlanır. Selülit tedavisinde etkili olan iki tür masaj vardır. Dolaşım masajı ve Lenfatik drenaj masajı Dolaşım masajları Kan ve lenfatik dolaşıma yöneliktir. Bu masaj deri altı kan dolaşımını aktive ederek, dokunun canlanmasını sağlar. Dolaşım masajı derialtı kanı dolaşımını iyileştirir. Özellikle de kanın bacaklardan göğüse doğru gitmesini sağlar. Belirli noktalara parmakla bastırıldığında ve belirli lenfatik düğümler istikametinde hareket edildiği takdirde kullanılmış lenf atılıp yenilenir. Lenfatik drenaj masajları Lenf bezlerine uygulanan lenf drenaj masajı yöntemiyle kan dolaşımını hızlandırılarak vücuttaki ödemin ve toksik maddelerin dışarı atılması sağlanmaktadır. Bu masajlar özellikle lenf dolaşımı üzerinde etkilidir. Lenf sisteminin elle manipüle edilerek bloke olmuş lenf sıvısının serbest akımının sağlanması tekniğidir.

Masaj yağlarımız organik olup her masaj çeşidine göre hazırlıyoruz vücut bakım yağlarımız saç bakım yağlarımız çatlak yağlarımız organik olup sağlık bakanlığı onaylıdır özel olarak hazırladığımız çaylarımız zayıflama ödem atma çaylarımız hepsi organik kendimiz hazırlayıp sünüyoruz

Stres hayatımızın bir parçası ve pek çok hastalığı da temel nedenlerinden biri hayatın yorucu temposundan ve stresinden arınmak vücudumuza hak ettiği konforu sağlamakdır

İstanbul Nişantaşı Vali Konağında bulunan Uzman Vip Masör Göksel Baraç bunlardan bir tanesi.HABER METİN DURMAZ/ASİYE FİLİZ KOÇ/İSTANBUL