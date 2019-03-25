MAY'DEN, BREXİT'E KARŞILIK İSTİFA TEKLİFİ!

Giriş Tarihi: 25 Mart 2019 Pazartesi 12:26

İngiltere Başbakanı Theresa May'in Brexit yanlısı isimlere, AB ile uzlaştığı Brexit anlaşmasının onaylanması için oy vermeleri durumunda istifaya hazır olduğunu söylediği iddia edildi.

ITV'nin haberine göre, May parti içerisinde önde gelen Brexit yanlılarına anlaşmanın onaylanması karşılığında istifa teklifi yaptı ancak istifa sürecine dair net bir takvim vermedi.

Dün The Times'da yer alan haberde, May'in kabinesinin içerisindeki bazı isimlerin May'i devirmeye hazırlandığı iddia edilmişti. Hareketli saatlerin yaşandığı Londra'da bugün kabine toplantısı da yapılması bekleniyor.

BREXIT SÜRECİ

İngiltere 23 Haziran 2016'da yapılan referanduma yüzde 48'e karşı yüzde 52 ile Brexit kararı almıştı. Referandumda 17 milyon 410 bin 742 kişi Brexit, 16 milyon 141 bin 241 kişi de AB üyesi kalınması için oy vermişti.

İngiliz hükümeti 29 Mart 2017'de Lizbon Anlaşması'nın üyelerin birlikten ayrılma sürecini düzenleyen 50. maddesini işleterek Brexit sürecini resmen başlatmıştı.

Avrupa Adalet Divanı aralık ayında aldığı kararla İngiltere'nin 50. maddenin Brexit için yürürlülüğünü tek yanlı iptal edebileceğine hükmetmişti.