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MECLİS GENEL KURULU TOPLANDI...

Denetim görevliyle toplanan Cumhuriyet Meclisi Genel Kurulu bugünkü oturumunu gruplar arasında varılan mutabakatla kapatt

Giriş Tarihi: 30 Ekim 2018 Salı 12:28
MECLİS GENEL KURULU TOPLANDI...

Denetim görevliyle toplanan Cumhuriyet Meclisi Genel Kurulu bugünkü oturumunu gruplar arasında varılan mutabakatla kapattı. 
Meclis Başkan Vekili Zorlu Töre başkanlığında bugün saat 10.00’da toplanan Genel Kurul, içtüzüğün 57’nci maddesi uyarınca gruplararası varılan mutabakatla herhangi bir çalışma yapmadan kapatıldı.
Meclis Başkan Vekili Töre, TAK’a yaptığı kısa açıklamada, hayatını kaybeden eski bakan ve milletvekillerinden Sonay Adem’in cenazesine katılım olacağını, bu nedenle böyle bir karar alındığını belirtti. 
Adem için bu sabah Cumhuriyet Meclisi’nde tören de düzenlenmişti. Sonay Adem, Lala Mustafa Paşa Camii’nde kılınacak öğle namazının ardından bugün Gazimağusa Mezarlığı’nda toprağa verilecek.

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