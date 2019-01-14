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MECLİS TOPLANTISI TAMAMLANDI

Cumhuriyet Meclisi’nde Üst Kademe Yöneticiliği Yapan Kamu Görevlilerinin Atanması Hakkında (Değişiklik) Yasa Tasarısı ve Sayıştay Komitesi’nin KKTC Güvenlik Kuvvetlerini Güçlendirme Kurumunun 1 Temmuz 2017-30 Haziran 2018 Mali Dönemine İlişkin Hesaplarının Sayıştay Denetim Raporu görüşüldü.

Giriş Tarihi: 14 Ocak 2019 Pazartesi 14:45
MECLİS TOPLANTISI TAMAMLANDI

Üst kademe yöneticileriyle ilgili yasa değişikliğiyle, müdürlüklerin teşkilat şeması oluşturuldu.

İdari Kamu ve Sağlık İşleri Komitesi Başkanı HP Milletvekili Jale Refik Rogers, Üst Kademe Yöneticiliği Yapan Kamu Görevlilerinin Atanması Hakkında (Değişiklik) Yasa Tasarısı’na ilişkin raporu okudu.

UBP Milletvekili Menteş Gündüz, yapılan değişikliğin, müdürlüklerin teşkilat şeması oluşturulmasını öngördüğünü belirtti.

Ardından tasarının madde madde görüşülmesine geçildi.

Yasanın üçüncü ve son görüşmesi daha sonra gerçekleştirilecek.

 

 

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