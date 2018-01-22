Meclis'te tartışma yaşandı

Giriş Tarihi: 22 Ocak 2018 Pazartesi 12:51

MECLİS’TE ANT İÇME TÖRENİ SIRASINDA GERGİNLİK

Cumhuriyet Meclisi’ndeki ant içme töreni sırasında gerginlik yaşandı. CTP Lefkoşa Milletvekili Doğuş Derya, yemin etmek üzere kürsüye çıktığında UBP ve YDP milletvekilleri salonu terk etti.

İzleyici locasından Derya’ya tepki verildi. Bu sırada seyirci locasındaki iki grup arasında da tartışma çıkınca, Meclis’te sesler yükseldi. Oturumu Geçici Meclis Başkanı sıfatıyla yöneten TDP Milletvekili Hüseyin Angolemli sürekli uyarılar yaptı.

Doğuş Derya, milletvekili andını okuduktan sonra “Faşizme karşı omuz omuza” diyerek Meclis kürsüsünden barış işareti yaptı. Katip koltuğunda görev yapan YDP Milletvekili Bertan Zaroğlu ile Derya arasında gerginlik yaşandı.

Zaroğlu’nun Derya’ya kağıt fırlattığı gözlemlendi. Öte yandan UBP milletvekili Başbakan Hüseyin Özgürgün yemin ederken de CTP’li ve TDP'li vekiller salonu terk etti. Geçici Meclis Başkanı Hüseyin Angolemli, izleyici locasındakilerin dışarıya çıkarılması ve gerginliğin önlenmesi için defalarca uyarıda bulundu ve talimat verdi.