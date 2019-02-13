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MEDEL İÇİN 60 MİLYON TL!

Çin takımı Beijing Guoan Gary Medel için Beşiktaş’la görüşmelerini sürdürüyor. Siyah-Beyazlılar, 10 milyon euro (60 milyon TL) istiyor. Transfer her an bitebilir

Giriş Tarihi: 13 Şubat 2019 Çarşamba 13:02
MEDEL İÇİN 60 MİLYON TL!

Türkiye'de transfer sezonu kapansa da Quaresma ve Medel’in Beşiktaş’tan ayrılma ihtimali sürüyor... Çin’in Beijing Guoan takımının transfer teklifinde bulunduğu Şilili Medel için görüşmelerin anlaşmayla sonuçlanma olasılığı yüksek.

Çin basınına göre; Siyah-Beyazlı ekibin istediği 10 milyon euro'luk bedeli, Çin takımının ödemeye sıcak baktığı belirtiliyor. 31 yaşındaki oyuncunun bu sezon Beşiktaş’ta gösterdiği istikrarlı performansın, Çin ekibinin dikkatini çektiği de vurgulandı. 2020’ye kadar Siyah-Beyazlı ekiple sözleşmesi bulunan Şilili oyuncu, bu sezon 28 maçta forma giydi.

 

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