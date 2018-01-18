Süper Lig lideri Medipol Başakşehir, Riad Bajic’i sezon sonuna kadar kiraladı.
Medipol Başakşehir, Arda Turan’dan sonra bir ismi daha kadrosuna kattı.
BeIN Sports’ta yer alan habere göre Süper Lig’de lider konumda yer alan Başakşehir, sezon başında Atiker Konyaspor’dan 5,5 milyon euro bonservis bedeliyle İtalya’nın Udinese takımına transfer olan 23 yaşındaki forvet oyuncusunu kiraladı.
Bajic transferiyle Başakşehir’deki forvet sayısı 5 oldu:
-Mehmet Batdal
-Mevlüt Erdinç
-Emmanuel Adebayor
-Stefano Napoleoni
-Riad Bajic
Geçtiğimiz sezon Konyaspor formasıyla 48 maça çıkan Bosna-Hersekli Bajic, bu karşılaşmalarda 20 gol, 6 asistle oynamıştı.