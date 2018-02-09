Medya Takip Merkezi (MTM), araştırma verilerini açıkladı

Giriş Tarihi: 9 Şubat 2018 Cuma 12:09

Gençlerimizin Gönlü Girişimcilikten Yana

Medya Takip Merkezi (MTM), araştırma verilerini derledi.

Dünya genelinde geliştirilen yeni fikirler girişimciliğe yeniden yön verirken, Türkiye’deki yeri de araştırıldı.

Araştırma servisi Adgager ile İstanbul Teknik Üniversitesi ARI Teknokent’in işbirliğiyle, Türkiye’de gençlerin girişimciliğe bakış açısını ölçmek amacıyla 117 farklı üniversiteden ön lisans, lisans ve yüksek lisansta okuyan 1.011 öğrencinin katıldığı bir araştırma yapıldı. Araştırma sonucunda öğrencilerin yüzde 65’nin mezun olduktan sonra girişimci olmayı hedeflediği görüldü.

Adgager ile İTÜ ARI Teknokent’in işbirliğiyle yapılan araştırmaya göre, girişimcilik hedefi olan öğrencilerin yüzde 33’ü yaratıcı bir fikri olması, yüzde 57’lik bir kesim ise kendi işinin sahibi olmayı düşünmesi nedeniyle girişimciliği tercih ettiğini beyan etti.

Türkiye’de girişimciliği destekleyen programlardan en çok bilineni KOSGEB olurken, en çok bilinen kuluçka merkezi ise yüzde 77’lik oranla İTÜ Çekirdek oldu. Girişimciler hedeflerini gerçekleştirmek için tercihlerini yüzde 26’lık bir oranla teknoloji sektöründen yana kullandı.

Ayrıca girişimciliğin öğrenebilir olduğunu söyleyen öğrenciler, girişimcilik eğitiminin lise düzeyinde iken verilmesi gerektiğini belirtiyor. Medya Takip Merkezi’nin 2017 yılından bu yana medyada yaptığı incelemeye göre ise girişimcilik konusu, yazılı basında 42 bin 646, görsel basında bin 873, internet medyasında 111 bin 609 haber ile yer aldı.

MTM Hakkında : İstanbul Avrupa Yakası’ndaki merkezinin yanı sıra, İstanbul Anadolu Yakası, Ankara, İzmir, Bursa, Konya, Samsun, Adana, Gaziantep şehirlerinde 9, Almanya’da ve Azerbaycan’da birer olmak üzere toplam 11 noktada temsil edilen Medya Takip Merkezi (MTM), takip ettiği 4 bini aşkın yayın ve 150 çalışanıyla Türkiye’nin önde gelen medya takip kuruluşlarındandır.

İstanbul’da, 1999 yılında kurulan MTM, ilk şubesini 2006 yılında Ankara’da faaliyete geçirmiştir. Kısa sürede Türkiye’de medya takip sektörünün lokomotifi haline gelen kuruluş, aynı yıl Almanya’da açtığı temsilciliği ile faaliyetlerini yurtdışına taşımıştır. 2013 yılında, Azerbaycan’ın ilk medya takip şirketini faaliyete sokan MTM, klasik ve dijital medya takibinin yanı sıra, Medya Bilgi Rehberi, Etkinlik Takvimi ve Online TV Arşivi gibi servisleri ile de sektörde öne çıkmaktadır. Uluslararası platformda büyümeyi, hedefleri arasında tutan ve çalışmalarını bu yönde sürdüren MTM, tam üyesi olduğu AMEC (İletişim Ölçme ve Değerlendirme Uluslararası Birliği) ve FIBEP (Uluslararası Medya Takip Şirketleri Federasyonu) gibi uluslararası kuruluşlar ve üyeleri ile global anlamda işbirliğini günden güne geliştirmektedir. Ayrıntılı bilgi için; MTM Medya Takip Merkezi +90 212 442 30 00 www.medyatakip.com Serpil Atam Kurumsal İletişim s.atam@medyatakip.com