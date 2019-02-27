"MEHMETÇİK BELEDİYESİ'NDEKİ GELİŞMELER"

Giriş Tarihi: 27 Şubat 2019 Çarşamba 11:28

Arıklı, belediyelerin çalıştığını ancak asıl yaraya merhem olacak çalışmaları yapmaktan uzak olduğunu ifade ederek, belediyelerle ilgili yapılan reform çalışmalarına işaret etti, belediyelerin sayılarının azaltılması, gelirlerinin artırılması, harcamalarının denetimi ve merkezden yetki devri gibi çalışmaların da yapılması gerektiğini kaydetti.

Arıklı, belediyelerdeki sıkıntılara ve personel giderlerine işaret ederek, ada genelindeki belediyelerin gelirleri ve giderleri ile ilgili bilgi verdi, belediyelerin rahatlatılması için çalışma yapılması gerekliliğine işaret etti.

İskele bölgesinde Kalecik’te bir inşaata verilen izni eleştiren Arıklı, Şehircilik Dairesinin denize 12 metrede izin verildiğini, bunun açıklanmasını talep etti. “Bu ülkede güçlülerin hukuku mu egemen olacak” diye soran Arıklı, açıklama istedi.

Mehmetçik Belediyesi’nin plajının özelleştirilmesi ile ilgili girişim olduğunu ifade eden Arıklı, CTP üyesinin belediye başkanı olduğu bu belediyede özelleştirmeye hemen ses çıkarılması gerektiğini, buradaki restoran ve plajın TC katkılarıyla, halk yararına yapıldığını kaydetti.