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MEKKE’Yİ ÇEKİRGELER VE HAMAMBÖCEKLERİ BASTI

Suudi Arabistan'ın Mekke kentinde bulunan Mescid-i Haram ve çevresini çekirgeler ve hamam böcekleri bastı.

Giriş Tarihi: 9 Ocak 2019 Çarşamba 14:57
MEKKE’Yİ ÇEKİRGELER VE HAMAMBÖCEKLERİ BASTI

Euronews’un haberine göre, İslam dünyasının kutsal mekânı olan ve Hac vazifesinin yerine getirildiği (Kâbe’nin de içinde yer aldığı) Mescid-i Haram'da ilk defa böyle bir olayla karşılaşıldığı belirtiliyor.
Mekke belediyesi Umre ziyareti yapanların güvenliği ve rahatlığı için gerekli noktalara temizlik için ekipler gönderildiğini duyurdu.
Cumartesi gecesi ortaya çıkan çekirgeler ve hamam böcekleri kısa sürede şehrin birçok noktasına yayıldı. Böceklerin çok sayıda olması bölge sakinlerinin yanı sıra uzmanları da şaşırttı.

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