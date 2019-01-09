MEKKE’Yİ ÇEKİRGELER VE HAMAMBÖCEKLERİ BASTI

Giriş Tarihi: 9 Ocak 2019 Çarşamba 14:57

Euronews’un haberine göre, İslam dünyasının kutsal mekânı olan ve Hac vazifesinin yerine getirildiği (Kâbe’nin de içinde yer aldığı) Mescid-i Haram'da ilk defa böyle bir olayla karşılaşıldığı belirtiliyor.

Mekke belediyesi Umre ziyareti yapanların güvenliği ve rahatlığı için gerekli noktalara temizlik için ekipler gönderildiğini duyurdu.

Cumartesi gecesi ortaya çıkan çekirgeler ve hamam böcekleri kısa sürede şehrin birçok noktasına yayıldı. Böceklerin çok sayıda olması bölge sakinlerinin yanı sıra uzmanları da şaşırttı.

