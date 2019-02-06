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MENAJERİNDEN AYRILIK AÇIKLAMASI GELDİ

Fenerbahçe'nin TFF'ye verdiği listede yer almayan Yassine Benzia'nın menajeri, olay hakkında açıklama yaptı

Giriş Tarihi: 6 Şubat 2019 Çarşamba 11:25
MENAJERİNDEN AYRILIK AÇIKLAMASI GELDİ

Fenerbahçe'nin TFF'ye verdiği 28 kişilik listeden çıkarılan Yassine Benzia'nın menajeri Djibril Niang açıklamalarda bulundu. Niang, Benzia'nın Fenerbahçe ile idmanlara devam edeceklerini söyledi.

Djibril Niang yaptığı açıklamada, Benzia'nın sezon sonuna kadar Fenerbahçe'de olacağını belirtti. Niang, "Oyuncum sezon sonuna kadar Fenerbahçe ile antrenmanlarına devam edecek. Fenerbahçe yönetimi tarafımıza gelecek sezon Benzia ile devam etmeyeceklerini söyledi. Benzia'nın kontratı Haziran'da bitiyor, o tarihe kadar Fenerbahçe'de kalacak. Gelecek sezonda burada olmayacak. Haziran'dan sonra Lille'e geri dönecek" sözlerini kullandı.

 

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