Giriş Tarihi: 3 Mayıs 2019 Cuma 09:17

Lefkoşa Ağır Ceza Mahkemesi’nde Başkan Fadıl Aksun, Kıdemli Yargıç Alev Ulunay Hüdaverdi ve Yargıç Temay Sağer huzurunda görüşülen davada, Başsavcı Yardımcısı Muavini Ahmet Varol, Avukat Mehmet Kaptan Bensen ve Polis Memuru Hamza Tarman hazır bulundu.

Başsavcı Yardımcısı Muavini Ahmet Varol’un sorularını yanıtlayan ve araştırmaları sonucu elde ettiği tespitleri mahkemeye aktaran Polis Memuru Hamza Tarman, Bilge Lord’un annesi ve ablası ile sürekli olarak konuştuğunu belirterek telefon kayıtlarını mahkeme huzurunda aktardı.

Polis memuru Hamza Tarman telefon kayıtlarında Bilge Lord’un ablasına “internette çıkan haberleri gördün mü abla? Altına yazılan yorumlar beni çok rahatsız ediyor” demesi üzerine ablasının ise Bilge Lord’a “merak etme 2-3 gün sonra unuturlar. Başka bir olay olur seni unuturlar” dediğini aktardı.

Tarman, Bilge Lord’un Adli Psikiyatr Uzmanı Prof. Dr. Mehmet Çakıcı’dan hoşlanmadığını ve onunla görüşmekten rahatsız olduğunu, Avukat Mehmet Kaptan Bensen ve Dr. Mehmet Çakıcı’nın sadece kariyer yapma derdinde olduklarını belirterek onlara güvenmediğini neredeyse tüm telefon görüşmelerinde belirttiğini söyledi.

Öte yandan Tarman, Lord’un aile bireylerine sürekli olarak “temkinli olun, doktor konuşmaya geldiği zaman korkmayın ve ağzından bir şey kaçırmayın. Doktor ukalanın biri ve birçok kez ağzının payını benden aldı” dediğini belirtti.

Tarman, Lord’un cezaevine nasıl soktuğu hala belirlenemeyen ‘ol der ve Olur’ isimli sadece 3 adet olduğu, birinin kütüphanede diğer ikisinin ise cezaevinde olan Bilge Lord ve yakın arkadaş olduğu başka bir kadında olduğunu aktardı. Tarman telefon kayıtlarında annesi ile konuşurken Lord’un “kitabı arkadaşımla değişerek okuyorum” dediğini fakat kitapların aynı olduğunu söyledi. Mahkemeye Savcı Ahmet Varol tarafından getirilen kitap ise mahkeme tarafından emare olarak alındı.

(STAR KIBRIS)