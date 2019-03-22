MERİT' DE MENŞEİ OLMAYAN YAĞLAR ORTAYA ÇIKTI!

Giriş Tarihi: 22 Mart 2019 Cuma 17:01

Ticaret Dairesi’nin bugün Girne bölgesinde gerçekleştirdiği kontrollerde, bazı işletmelerde tespit edilen Ayçiçek ve zeytinyağlarında menşei belli olmayan yağlar tespit edildi. Bu tesislerden birinin de Merit oteller zincirine bağlı Alsancak bölgesinde faaliyet gösteren otellerde yapılan denetimlerde de, menşei belli olmayan mutfak yağlarının tespit edildiği ve 1977/ Mal ve Hizmetler Yasası tahtında işlem yapıldığı öğrenildi.

1977 /Mal ve Hizmetler Yasası, 10. Madde, Standartlar ve Kalite Denetimi bölümünde, Ambalajların etiketlenmesi 3.41/1987 ve 7.41/1987 tarih ve sayısıyla aşağıdaki yasa hükümleri uygulanır;

10. 4. maddenin (1). fıkrasının (i) bendi gereğince ambalajlanması zorunlu tutulan herhangi bir sanayi mamulü ve/veya ithal malı ve/veya denetime tabi mal, imal edildiği müessesenin ismi, mamulün evsafı, hacim, ebat, ağırlık, sayı veya miktarı, imal tarihi, belli bir süre içinde eskiyebilenlerin son kullanılma tarihleri veya en iyi kullanma süresi ve zamanı ve hava koşullarından etkilenebilenlerin muhafaza edilebileceği koşullar ve malın menşei açıkça belirtilmeden satışa sunulamaz.

Ekonomi ve Enerji Bakanlığı yetkilileri ile yaptığımız telefon görüşmesinde Girne bölgesinde bu denetimlerin yapıldığı, menşei belli olmayan yağların tespit edilip, müsadere edildiği doğrulandı. Ancak yetkililer bize bu menşei belli olmayan yağların hangi otellerden elde edildiğini açıklayamayacaklarını ifade etti.

Bizim de bu yağların tespit edildiği otel içerisindeki personelden elde edindiğimiz bilgilere, maalesef Alsancak bölgesinde faaliyet gösteren Merit Oteller zincirine ait otellerden olduğunu öğrendik.