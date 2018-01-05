MERKEZ BANKASI RESMİ SİTESİNDEKİ DUYURU DEĞİŞTİRİLMEDİ

Giriş Tarihi: 5 Ocak 2018 Cuma 11:21

Merkez Bankası'nın 'yabancı banknotlarla' ilgili kararı kafaları karıştırdı

KKTC Merkez Bankası resmi internet sitesinde yayınlanan “Tedavülden kalkmış, fiziki parça kaybına uğramış, kısmen de olsa yanmış, kirlenmiş, yıpranmış, boyalı ya da kimyasal madde bulaşmış yabancı ülke banknotları bankamız tarafından teslim alınmamakta ve/veya değiştirilmemektedir” kararı bankalar, döviz büroları, esnaf ve halktan büyük tepki alırken, Bankalar Birliği Yönetim Kurulu Başkanı Olgun Önal’ın Merkez Bankası kararında değişiklik yapılarak ‘mühürlü’ yabancı banknotların Merkez Bankası tarafından kabul edileceğini açıklaması üzerine kafalar karıştı

Kıbrıs Postası’na konuşan döviz bürosu sahibi Toygan Özel ise ‘döviz bürolarına’ bu konu hakkında herhangi bir açıklama yapılmadığını ve bankaların ‘mühürlü’ yabancı banknotları hala kabul etmediğini ileri sürdü…

Özel, alınan kararla ilgili döviz bürolarının ve halkın mağdur olduğunu dile getirerek, “Bu karardan geri dönülmezse, elimdeki bütün mühürlü dövizlerin karşılığı kadar KKTC Merkez Bankası’na tazminat davası açacağım” dedi. Kıbrıs Postası – Cansu Yarışan KKTC Merkez Bankası, resmi internet sitesinde 21 Aralık 2017 Perşembe tarihindeki duyurusunda “Tedavülden kalkmış, fiziki parça kaybına uğramış, kısmen de olsa yanmış, kirlenmiş, yıpranmış, boyalı ya da kimyasal madde bulaşmış yabancı ülke banknotları bankamız tarafından teslim alınmamakta ve/veya değiştirilmemektedir” kararı bankalar, döviz büroları, esnaf ve halktan büyük tepki alırken, Bankalar Birliği Yönetim Kurulu Başkanı Olgun Önal’ın Merkez Bankası kararında değişiklik yapılarak ‘mühürlü’ yabancı banknotların Merkez Bankası tarafından kabul edileceğini açıklaması üzerine kafalar karıştı.

BANKALAR BİRLİĞİ YÖNETİM KURULU BAŞKANI, ‘MÜHÜRLÜ’ PARALARIN KABUL EDİLECEĞİNİ AÇIKLADI KKTC Merkez Bankası, resmi internet sitesinde 21 Aralık 2017 Perşembe tarihindeki duyurusunda “Tedavülden kalkmış, fiziki parça kaybına uğramış, kısmen de olsa yanmış, kirlenmiş, yıpranmış, boyalı ya da kimyasal madde bulaşmış yabancı ülke banknotları bankamız tarafından teslim alınmamakta ve/veya değiştirilmemektedir” kararı üzerine döviz büroları, esnaf ve halkın mağdur olması nedeniyle büyük tepkiye neden olurken, Kuzey Kıbrıs Bankalar Birliği Yönetim Kurulu Başkanı Olgun Önal Merkez Bankası’nın kararda değişiklik yaparak ‘mühürlü’ yabancı banknotların kabul edilmesi yönünde karar aldığını açıkladı.

MERKEZ BANKASI RESMİ SİTESİNDEKİ DUYURU DEĞİŞTİRİLMEDİ

Değiştirilen karar ile ilgili Merkez Bankası resmi sitesinde herhangi bir açıklama yapılmazken, 21 Aralık 2017’de yayınlanan duyurunun kaldırılmadığı dikkat çekiyor. Alınan kararla ilgili kafası karışan bankalar, döviz büroları, esnaf ve halk ise üzerinde Merkez Bankası ‘mührü’ bulunan yabancı banknotların Merkez Bankası tarafından kabul edilip edilmediğini çözemedi…

ÖZEL: “ELİMDEKİ BÜTÜN MÜHÜRLÜ DÖVİZLERİN KARŞILIĞI KADAR KKTC MERKEZ BANKASI’NA TAZMİNAT DAVASI AÇACAĞIM

” Konuyla ilgili Kıbrıs Postası’na yakınan Toygan Özel isimli döviz bürosu sahibi, “Bu karardan geri dönülmezse, elimdeki bütün mühürlü dövizlerin karşılığı kadar KKTC Merkez Bankası’na tazminat davası açacağım” dedi. KKTC Merkez Bankası’nın aldığı direktifle, bir gün içinde üzerinde mühür bulunan hiçbir dövizi kabul etmemeye başladığını belirten Özel, “İstanbul’da dövizci bir arkadaşı aradım ve ‘yazı olsa da olmasa da biz yabancı banknotları kabul ediyoruz, sıkıntımız yok’ cevabını aldım. Çok iyi hatırlıyorum Merkez Bankası geçtiğimiz yıllarda mühürsüz para kabul etmiyordu. Bugün döviz gönderdiğim çoğu banka, paraların hepsini geri gönderdi. Ama müşteri bankaya para çekmek için gitse, elindeki bütün pis parayı müşteriye veriyorlar. Dövizci ve vatandaş mağdur. Birçok Rus ülkesinde yabancı banknotları temiz istiyorlar. Oradaki dövizciler de parayı bankadan temizletiyor. Cüzi bir miktar karşılığında bankaya paranızı veriyorsunuz ve banka size yenisini veriyor. Ama bizim ülkede o da yok. Banka mühürlü paraları almamaya devam ederse haksız duruma düşer. Siz kendini kirlettiğiniz parayı nasıl almazsınız? Biz dövizciler olarak turistlerden zaten çok fazla miktarda para almıyoruz, kirli para kabul edemeyecek durum da değiliz” dedi.