MERKEZİ CEZAEVİ'NDE FİRAR!

Merkezi Cezaevi'nde hükümlü tutuklu olarak bulunan Gökhan Takımcılar, cezaevinin bahçesinde çalıştığı sırada merdiven yardımı ile cezaevi duvarlarını aşarak firar etti.
Takımcılar, 2018 yılı içinde Tuzla’da bulunan Mağusa Belediye’sine ait ambardan 70 adet akü sirkat edip Haspolat’ta bir hurdacıya 3 bin 200 TL’ye satarak 2018 yılı Aralık ayında 18 ay hapis cezasına mahkum edilmişti.
FİRARİNİN FOTOĞRAFI YAYINLANDI
Polis Genel Müdürlüğü cezaevi firarisi Gökhan Takımcılar'ın fotoğrafını yayınladı.
Takımcılar'ı görenlerin en yakın polis karakoluna başvurması gerektiği belirtildi.