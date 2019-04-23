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METEHAN ÇEMBERİNDE FECİ KAZA!

Lefkoşa Metehan çemberinde bir sürücü direksiyon hakimiyetini kaybederek yoldan çıktı. Araç sürücüsünde ciddi bir şey olmazken, 2 kızı hastaneye kaldırıldı.

Giriş Tarihi: 23 Nisan 2019 Salı 14:38
METEHAN ÇEMBERİNDE FECİ KAZA!

Lefkoşa'da, saat 13.30 sıralarında, Osman Örek Caddesi üzerinde, 53 yaşındaki Ramadan Büyükel, yönetimindeki KR 859 plakalı araç ile Metehan Çemberinden Citroen ışıklarına doğru seyrettiği sırada dikkatsizliği sonucu orta refüj içerisinde bulunan bariyerlere çarptı.

Çarpmanın etkisiyle kontrolsüz bir şekilde yola savrulan araç yolun solundan çıkarak askerî birliğe ait çevre tellerine çarpıp tavanı üzerine devrilmiştir. Kaza sonucu araçta yolcu olarak bulunan ve yaralanan 17 yaşındaki Sena Büyükel ile 14 yaşındaki Sıla Uçar kaldırıldıkları Lefkoşa Dr Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi'nde tedavileri sürüyor.

 

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