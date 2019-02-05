METEOROLOJİ DAİRESİ TOZ UYARISI YAPTI

Yapılan yazılı açıklamada tozun çarşamba günü sağanak veya gök gürültülü sağanak yağmurla birlikte etkisini kaybetmesinin beklendiği bildirildi.
Meteoroloji Dairesi toza karşı hassasiyeti olan vatandaşların tedbirli olmalarını tavsiye etti.
Yapılan yazılı açıklamada tozun çarşamba günü sağanak veya gök gürültülü sağanak yağmurla birlikte etkisini kaybetmesinin beklendiği bildirildi.
Meteoroloji Dairesi toza karşı hassasiyeti olan vatandaşların tedbirli olmalarını tavsiye etti.
HASAN TOPAL'IN ACI GÜNÜ