METEOROLOJİ DAİRESİ’NDEN TOZ UYARISI…

Meteoroloji Dairesi’nden yapılan yazılı açıklamada, Kuzey Afrika üzerinden taşınan toz zerreciklerinin bölgede cuma gününe kadar hava kirliliği yaratması beklendiğinden, toza karşı hassasiyeti olan vatandaşların tedbirli olmaları tavsiye edildi.
Meteoroloji Dairesi’nden yapılan yazılı açıklamada, Kuzey Afrika üzerinden taşınan toz zerreciklerinin bölgede cuma gününe kadar hava kirliliği yaratması beklendiğinden, toza karşı hassasiyeti olan vatandaşların tedbirli olmaları tavsiye edildi.
İDARİ, KAMU VE SAĞLIK İŞLERİ KOMİTESİ TOPLANDI