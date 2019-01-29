Ana Sayfa Gündem METEOROLOJİ DAİRESİ’NDEN TOZ UYARISI…

METEOROLOJİ DAİRESİ’NDEN TOZ UYARISI…

Meteoroloji Dairesi, bu gece yarısından itibaren 3 gün bölgede etkili olması beklenen tozlu hava nedeniyle halkı uyardı.

Giriş Tarihi: 29 Ocak 2019 Salı 14:59
METEOROLOJİ DAİRESİ’NDEN TOZ UYARISI…

Meteoroloji Dairesi’nden yapılan yazılı açıklamada, Kuzey Afrika üzerinden taşınan toz zerreciklerinin bölgede cuma gününe kadar hava kirliliği yaratması beklendiğinden, toza karşı hassasiyeti olan vatandaşların tedbirli olmaları tavsiye edildi.

 

 

YORUMLAR
Henüz kimse yorum yapmamış, ilk yorum yapan siz olun.
Bu Kategorideki Diğer Haberler
Bu habere de bakabilirisiniz

İDARİ, KAMU VE SAĞLIK İŞLERİ KOMİTESİ TOPLANDI

Kurumsal

İçerik

Gündem

Siyaset

Teknoloji

Yukarı Çık