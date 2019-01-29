METEOROLOJİ DAİRESİ’NDEN TOZ UYARISI…

Giriş Tarihi: 29 Ocak 2019 Salı 14:59

Meteoroloji Dairesi’nden yapılan yazılı açıklamada, Kuzey Afrika üzerinden taşınan toz zerreciklerinin bölgede cuma gününe kadar hava kirliliği yaratması beklendiğinden, toza karşı hassasiyeti olan vatandaşların tedbirli olmaları tavsiye edildi.