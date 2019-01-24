METEOROLOJİ DAİRESİ’NDEN TOZ UYARISI

Giriş Tarihi: 24 Ocak 2019 Perşembe 11:17

Daireden yapılan açıklamada, Kuzey Afrika üzerinden taşınan toz zerreciklerinin bu sabah 09.00’dan Pazar günü gece yarısında kadar hava kirliliği yaratacağından, toza karşı hassasiyeti olan vatandaşların tedbirli olmaları tavsiye edildi.

