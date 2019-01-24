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METEOROLOJİ DAİRESİ’NDEN TOZ UYARISI

Meteoroloji Dairesi, toz zerreciklerinin bu sabahtan itibaren Pazar gününe kadar hava kirliliği yaratacağı uyarısında bulundu

Giriş Tarihi: 24 Ocak 2019 Perşembe 11:17
METEOROLOJİ DAİRESİ’NDEN TOZ UYARISI

Daireden yapılan açıklamada, Kuzey Afrika üzerinden taşınan toz zerreciklerinin bu sabah 09.00’dan Pazar günü gece yarısında kadar hava kirliliği yaratacağından, toza karşı hassasiyeti olan vatandaşların tedbirli olmaları tavsiye edildi.

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