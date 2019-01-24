METEOROLOJİ DAİRESİ’NDEN TOZ UYARISI

Daireden yapılan açıklamada, Kuzey Afrika üzerinden taşınan toz zerreciklerinin bu sabah 09.00’dan Pazar günü gece yarısında kadar hava kirliliği yaratacağından, toza karşı hassasiyeti olan vatandaşların tedbirli olmaları tavsiye edildi.
Daireden yapılan açıklamada, Kuzey Afrika üzerinden taşınan toz zerreciklerinin bu sabah 09.00’dan Pazar günü gece yarısında kadar hava kirliliği yaratacağından, toza karşı hassasiyeti olan vatandaşların tedbirli olmaları tavsiye edildi.
İDARİ, KAMU VE SAĞLIK İŞLERİ KOMİTESİ TOPLANDI