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Meteoroloji vatandaşları uyardı !

Meteoroloji Dairesi’nin tahminlerine göre, yarından itibaren yağışla hava etkili olacak. Daireden yapılan açıklamada, yarından itibaren Perşembe gününe kadar, havanın parçalı bulutlu, yer yer sağanak yağmurlu geçeceği belirtildi.

Giriş Tarihi: 15 Ocak 2018 Pazartesi 18:06
Meteoroloji vatandaşları uyardı !

YAĞIŞLI HAVA GELİYOR

Meteoroloji Dairesi’nin tahminlerine göre, yarından itibaren yağışla hava etkili olacak.  Daireden yapılan açıklamada, yarından itibaren Perşembe gününe kadar, havanın parçalı bulutlu, yer yer sağanak yağmurlu geçeceği belirtildi.

En yüksek hava sıcaklığı, iç kesimler ve sahillerde genellikle 16 – 19 derece, Cuma günü  ise  12 – 15 ºC  dolaylarında seyredecek.  Rüzgar, periyodun ilk yarısı güney ve batı, ikinci yarısı kuzey ve batı yönlerden orta  kuvvette zaman zaman kuvvetli, Perşembe ve Cuma günleri ise yer yer fırtına şeklinde esecek.

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