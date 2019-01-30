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MİLAN, PİATEK İLE TURLADI

İtalya Kupası'nda Napoli'yi 2-0 yenen Milan yarı finale yükseldi. Milano ekibi, yarı finalde Inter-Lazio eşleşmesinin galibiyle karşılaşacak.

Giriş Tarihi: 30 Ocak 2019 Çarşamba 12:48
MİLAN, PİATEK İLE TURLADI

İtalya Kupası çeyrek final maçında Milan, sahasında Napoli'yi 2-0 yenerek tur atladı.

Kupadaki çeyrek final maçlarının ilkinde Milan, San Siro Stadı'nda Napoli'yi ağırladı. Ev sahibi ekip, 10. ve 27. dakikalarda Krzysztof Piatek'in golleriyle ilk yarıyı 2-0 önde kapadı.

İkinci yarıda skor üstünlüğünü koruyan Milan, adını yarı finale yazdırdı.

Karşılaşmaya yedek başlayan Milanlı Hakan Çalhanoğlu, 60. dakikada Fabio Borini'nin yerine oyuna girdi.

Milan, yarı finalde Inter-Lazio eşleşmesinin galibiyle karşılaşacak.

 

 

 
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