Milli Mutabakat’a kürt liderlerde onay veriyor

Giriş Tarihi: 14 Ocak 2018 Pazar 13:04

'Milli Mutabakat’a Kürtler de onay veriyor

AK Parti ile MHP arasındaki ‘Milli Mutabakat’a Kürt vatandaşlarının tepki göstereceği iddialarını Doğu ve Güneydoğulu kanaat önderleri yalanladı: Milli Mutabakat’ta biz de varız!..

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın 'Milli Mutabakat' olarak dile getirdiği, AK Parti ve MHP arasında başlayan ve '2019 seçimlerinde Türkiye'nin milli birliği için partiler üzeri buluşmaya', Doğu ve Güneydoğu'daki Kürt aşiret liderleri, sivil toplum örgütü temsilcileri ve kanaat önderleri de katıldı.



Bölge halkı ve temsilcileri, '2019 seçimlerinde temel amacın Recep Tayyip Erdoğan'ın Cumhurbaşkanı olmasının engellenmesi gibi görünse de gerçek hedefin Türkiye'yi prangalarından kurtaran Erdoğan'ın temsil ettiği milli değerler olduğunu' söylüyor. Muhalefet ve hükümet çekişmesinden nasıl mağdur olduklarını, Suriye sınırında artık terör örgütü PKK'nın nöbet tuttuğunu ve Türkiye'nin de Suriye-Irak gibi parçalanmak istendiğini bölge halkının gördüğünü belirten kanaat önderleri, milli mutabakatı ülke bütünlüğünün korunması için ikinci Çanakkale Savaşı olarak gördüklerini söyledi. PKK ve FETÖ gibi terör örgütlerinin bu mutabakatı şimdiden hedef almasına rağmen bölgedeki Kürtler'den 'Milli mutabakat' kavramına büyük destek olduğunu kaydeden kanaat önderleri, 'Milli Mutabakat'ta Kürtler de var' dedi.



MİLLİ MUTABAKAT, TARİHİN EN YÜKSEK OYUNU ALACAK



Anadolu Güvenlik Korucuları ve Şehit Aileleri Konfederasyonu Başkanı Ziya Sözen: Bölgenin farklı illerine haftada üç dört defa gidip gelen biri olarak MHP'nin ismini duyduğunda dahi rahatsız olan insanların Sayın Devlet Bahçeli'nin 15 Temmuz darbesindeki milli ve yerli duruşundan dolayı kızgınlıklarının MHP'ye sempatiye dönüştüğüne şahit oluyorum. Çünkü Bahçeli'nin kişisel ve partisel menfaatleri bir tarafa bırakıp ülke birliğini üstün tuttuğuna bütün Türkiye gibi Kürt Kökenli seçmende şahit oluyor. Ülke kazanırsa Türklerinde, Kürtlerinde, Zazaların da 80 milyon olarak hepimizin kazanacağını, 2019 seçimlerindeki meselenin Recep Tayyip Erdoğan meselesi olmadığını bölge halkı çok iyi biliyor. Kürtler ve Zazalar, AK Parti ve MHP'nin başlattığı Milli Mutabakata destek verecekler, bu mutabakat tarihinin en yüksek oyunu alacak.



İSTİKLAL SAVAŞI VERİYORUZ



Mardin Birlik Vakfı Başkanı ve Kikan Aşireti lideri Mehmet Güngör: Türkiye, şu anda gerçek bir İstiklal Savaşı veriyor. Devlet gemisinin batarsa, bu gemiyle birlikte hepimiz batarız. Ben Mardin Kızıltepe'den baktığımda, Türkiye-Suriye sınırında PKK/PYD'nin silahlı teröristlerinin nöbet tuttuğunu görüyorum. Türkiye'ye sahip çıkmazsak, bugün Suriye ve Irak'ta ne yaptılarsa yarın Türkiye'de aynı şeyi yapacaklar. Bu nedenle AK Parti ve MHP'nin başlattığı Milli Mutabakat'a, benim aşiretimde, bölgedeki STK ve kanaat önderlerinin de katıldığını görüyorum. Kürtlerin büyük çoğunluğu, Milli Mutabakatı tasvip etti. Ama örneğin PKK'lılar, FETÖ'nün darbe yapmasını veya Mor Beyin olayında 11 bin kişiyi mağdur etmesini değil 'devletin neden önlem almadığı' gibi propagandalarla bu mutabakatı bozmaya çalışıyor. Milli Mutabakatın sağlanması, yarın Türkiye'nin de Suriye gibi parçalanmaması için hepimize büyük görev düşüyor.



BİZ İKİNCİ ÇANAKKALE SAVAŞI DİYORUZ



Diyarbakır Cihannüma Dayanışma ve İşbirliği Derneği Temsilcisi Alaattin Parlak: Bölge halkı, 2019 seçimlerinde temel hedefin Recep Tayyip Erdoğan'ın Cumhurbaşkanı olmasının engellenmesi olduğunu, aslında burada hedefin Sayın Erdoğan'ın şahsı değil temsil ettiği milli değerler olduğunu görüyor. Çünkü o Türkiye'yi prangalarından kurtarıyor ve toplumun tüm kesimlerinin ortak cumhurbaşkanı olarak görünüyor. Milli Mutabakata sadece MHP'nin değil, diğer siyasi parti ve sayısız toplum kesimi ve STK'ları da destek veriyor. Toplumsal mutabakatın giderek arttığını görüyoruz. Kürtler, 2019 seçimlerine ikinci Çanakkale Savaşı gözüyle bakıyor. Orada da etnik ve mezhep farkı olmaksızın Türk, Kürt, Arap, Çerkez herkesin ortak milli mücadele vermesi gibi Milli Mutabakat'a katılıyoruz. Bölgedeki Kürtler, 2019'a ve Milli Mutabakat'a yeni bir Çanakkale Savaşıolarak bakıyor.



KUŞKUSUZ POZİTİF BAKIYORUZ



Hür Dava Partisi (HÜDAPAR) Genel Başkan Yardımcısı Mehmet Yavuz: Milli Mutabakat demek, kavram anlamıyla millete ait mutabakat demektir. Dolayısıyla millet ve değerleriyle barışık mutabakat demektir. Bir mutabakatın milletin değerleri üzerine inşa edilmesini çok olumlu, bunu sevinçli karşılarız elbette. Bu mutabakatın içeriği ve ilkesinin belirlenmesi, bunun partiler üzeri bir mesele olduğu ve sadece seçimlere yönelik olmadığının ortaya konulması, Meclis içi ve dışı tüm partilerle görüşülmesiyle Milli Mutabakat oluşturulabilir. (Böyle bir milli mutabakata) kuşkusuz pozitif bakıyoruz. İfade edildiği şekliyle hiç bir problem yok. Milletin değerleriyle barışık, milletin değerleriyle kavga etmeyen ve özgürlüklerin önünü açan mutabakata şüphesiz evet deriz. Bugüne kadar bize bu yönde bir teklif ve görüşme talebinde bulunulmadı. Böyle bir teklif gelmesi halinde değerlendirir ve görüşlerimizi kamuoyuyla paylaşırız.



MİLLİ DEYİNCE İŞ BİTİYOR



Şırnak Babat Aşireti lideri Hazım Babat: Bize sorarsanız Sayın Cumhurbaşkanımızı destekliyoruz. Milli dedi mi iş bitiyor. Milli Mutabakat... Milli deyince iş bitiyor, mesele bu. Biz Milliyiz. Yıllardır Bayrağımız inmesin, vatanımız bölünmesin diye şehit veriyoruz. Kürttür, Türktür ayrımcılığı yok bizde. Biz Milliyiz, hepimiz bu vatanın evladıyız. Her kökenden insan olabilir ama bayrağımız, dinimiz, vatanımız, toprağımız bir. Mesele bu.



KÜRTLER 'SURİYE OLMAMAK' DA MUTABIK



15 Temmuz Demokrasi Şehitleri, Gazileri ve Terör Mağdurları Derneği Genel Başkanı Abbas Gündüz: Mevzu devlet, vatan, bayrak olunca biz her zaman Milli Mutabakat diyoruz. Ne zaman Türkiye Cumhuriyeti'nin bütünlüğü bir riske girdiği zaman, Kürtler her zaman 'Milli Mutabakat' demiştir. MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, elini taşını altına koydu. Biz Doğu ve Güneydoğulu STK'lar olarak, 2019 seçim sürecinde Milli Mutabakatı bölge halkının da desteklediğine tanığız. Milli Mutabakatı istemeyenlerin, HDP ve PKK sempatizanlarının olduğunu ve bu mutabakatı engellemek için dedikodular yaymaya çalıştıklarına tanık oluyoruz. Ama göreceksiniz, Milli Mutabakat ile 2019'da bir oy patlaması yaşanacak. Doğu ve Güneydoğu halkı, Irak ve Suriye'nin duruma bakarak 'Milli Mutabakat olmazsa, bizim ülkemiz de Irak ve Suriye olur' diyerek, ülke için bütün dünya ile mücadele eden sayın Cumhurbaşkanımızın arkasındayız.



SURİYE SINIRINA BAKIP, 'MUTABIKIZ' DİYORUZ



Bingöl Tavz Der Başkanı ve aşireti lideri Murat Soysal: Ülkemiz hassas bir süreçten geçiyor. Doğu ve Güneydoğu, siyasal gelişmelerin ekonomik ve sosyal etkilerini çok iyi biliyor çünkü sonuçlarından en çok onlar etkileniyor. Suriye ve Irak ile sınır olan bu bölge halkı, Sayın Cumhurbaşkanımızın Milli mutabakat duruşuyla çok ümitlendi. Çünkü biz yıllarca şunu gördük ki Türkiye'de iktidar ve muhalefet birbiriyle çarpıştırılarak kargaşa yaşatılıyor ve bundan bölge halkı zarar görüyor. O yüzden biz kendi adımıza, 'Milli Mutabakatta bizde varız' diyoruz.